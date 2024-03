Ένας τεράστιος ετρουσκικός τάφος ήρθε τυχαία στο φως

Δεν έχουν τέλος οι ανακαλύψεις που αφορούν το ετρουσκικό πολιτιστικό υπέδαφος που βρίσκουν οι αρχαιολόγοι ακόμα και τυχαία στην Ιταλία. Οι Ετρούσκοι ή Τυρρηνοί ή Ρασίννες όπως αυτοαποκαλούνταν, ήταν αρχαίος λαός που κατοικούσε στην Ετρουρία, κατά τους Ρωμαίους, ή Τυρρηνία κατά τους Έλληνες, στην κεντρική χώρα της σημερινής Ιταλίας.

Η αρχαία κοινωνία των Ετρούσκων που προηγήθηκε των Ρωμαίων και ζούσε μεταξύ των ποταμών Άρνου και Τίβερη δυτικά και νότια των Απενίνων, έφτασε σε πλήρη ακμή τον 6ο αιώνα π.Χ. Σήμερα τους γνωρίζουμε από τα νεκροταφεία και τα ιερά τους, μερικά από τα οποία περιέχουν τοιχογραφίες, κεραμικά και επεξεργασμένα με υψηλή τέχνη και λεπτότητα μπρούτζινα αντικείμενα.

Η είσοδος του τάφου / Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape in Southern Etruria.