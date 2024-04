Η υφυπουργός Πολιτισμού στον «Π»: «Το νομοσχέδιο του καθεστώτος καλλιτέχνη είναι το πρώτο βήμα»

Τέσσερις μήνες μετά, η δρ Κασσιανίδου απαντά στις αντιδράσεις και μιλά για το πολυπόθητο νομοσχέδιο του καθεστώτος του καλλιτέχνη, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και εγείρει ακόμη πολλές ανησυχίες

Νομοσχέδιο του καθεστώτος του καλλιτέχνη, κάρτα πολιτισμού νέων και αντιδράσεις για ποικίλα ζητήματα που προέκυψαν από την τελευταία μας συνάντηση με την υφυπουργό Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου. Τα ανοιχτά μέτωπα στο πολιτιστικό πεδίο του νησιού πολλαπλασιάζονται, όπως βέβαια πολλαπλασιάζονται και οι πολλά υποσχόμενες κινήσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού που αυτή την περίοδο φαίνεται πως κινεί τα νήματα για να τεθεί ένα πλαίσιο στην μεγαλύτερη επιθυμία των εργαζόμενων του πολιτισμού, το καθεστώς του καλλιτέχνη. Με αφορμή λοιπόν, το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στη διαδικτυακή πλατφόρμα «η-διαβούλευση», η υφυπουργός Πολιτισμού μιλά στο «Παράθυρο», δίνοντας την εικόνα από πλευράς κυβέρνησης και ξεκαθαρίζει τι συνέβη τελικά με το 1% στα σχολεία, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, ενώ ανακοινώνει νεότερα για την Κάρτα Πολιτισμού Νέων και εξαγγέλλει συμβουλευτικές επιτροπές...

Καθεστώς του καλλιτέχνη

Προβληματίζει αρκετούς η μορφή της δημόσιας διαβούλευσης, ότι δηλαδή είναι διαδικτυακή. Υπάρχει πρόθεση να γίνει και διά ζώσης;

Πρέπει να πούμε ότι, είμαστε υποχρεωμένοι διά νόμου να το κάνουμε με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή, όλα τα νομοσχέδια πρέπει να δημοσιεύονται στο 'η-διαβούλευση'. Τώρα για το διά ζώσης, ελπίζω πως θα κατατεθούν κάποιες προτάσεις, έστω γραπτώς. Είναι πιο εύκολη αυτή η διαδικασία και το είδαμε και με το 'Θυμέλη'. Ναι, εννοείται πως έχει ενδιαφέρον να τους ακούσεις, ωστόσο συχνά η συζήτηση ξεφεύγει. Ίσως όταν τελειώσει η διαβούλευση, να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να γίνει, ίσως πιο στοχευμένα. Δηλαδή, να κάνουμε συναντήσεις με συνδέσμους, συντεχνίες και σύνολα.

Ωστόσο, μερικοί αναφέρουν πως δεν θα ήθελαν να θέσουν τις απόψεις τους στην πλατφόρμα…

Έχουμε ένα email ειδικά για το νομοσχέδιο. Είναι το diavouleusi@culture.gov.cy, όπου μπορούν να στείλουν ένα ενιαίο κείμενο με τα σχόλια τους αντί να τα υποβάλουν στην πλατφόρμα και ανά παράρτημα.

Πώς απαντάτε στους προβληματισμούς για το πλαίσιο του καθεστώτος και τα κριτήρια;

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως δεν πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια, ωστόσο ούτε και το μόνο ένα κριτήριο είναι αποδεκτό. Χρειάζεται τουλάχιστον να πληρούν τρεις από εκείνες τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει.

Ένα άλλο θέμα που ανησυχεί τους καλλιτέχνες είναι ο τρόπος στο οποίο παρουσιάζεται η κοινωνική τους ασφάλιση στο νομοσχέδιο...

Πρέπει να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο συζητείται για χρόνια. Είναι μία αρχή. Γι' αυτό ονομάζεται καλλιτεχνική χορηγία. Είναι για όλους, άρα οι ειδικές κατηγορίες νομίζω είναι κι από τους λόγους που έβρισκε προηγουμένως εμπόδια και δεν προχωρούσε το νομοσχέδιο. Τώρα, για παράδειγμα, αυτοί που εργοδοτούνται με συμβόλαιο, όπως είναι οι ηθοποιοί, προστατεύονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ζητάμε να τηρούνται στο 'Θυμέλη' και από τις συντεχνίες τους. Είναι λοιπόν το πρώτο βήμα. Να περάσει με αυτή τη σύσταση για να έχουμε μία βάση και θα έρθουμε στη συνέχεια να κάνουμε βελτιώσεις. Αλλά είναι σημαντικό να περάσει για να υπάρχει μια βάση με την οποία θα στηρίξουμε τους ευάλωτους, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου διασφάλιση.

Υπάρχυν και αυτοί που βρίσκονται προ των πυλών για σύνταξη… Τι θα γίνει με αυτή την ομάδα; Επιπλέον, θα αναβαθμιστεί αυτό που ονομάζεται «τιμητική σύνταξη»;

Το νομοσχέδιο δεν τους καλύπτει, καθώς αφορά αυτούς που βάζουν κοινωνικές ασφαλίσεις. Για τα άτομα που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία θα πρέπει να γίνει μία διαφορετική ρύθμιση, όπως η «τιμητική σύνταξη». Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε ξανά, διότι είναι συνδεδεμένο με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συνεπώς, αυτό είναι το επόμενο που πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα για να διασφαλιστεί και αυτή η ομάδα καλλιτεχνών.

Τι έγινε με το πακέτο με υλικό καλών πρακτικών που ετοίμασαν και παρέδωσαν οι ομάδες καλλιτεχνών; Π.χ. φοροαπαλλαγή, ειδικά επιδόματα, διαφορετικές πρακτικές υποβολής επιδόματος ανεργίας και κατάθεσης οφειλών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κ.ο.κ.;

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο το νομοσχέδιο και απ' ό,τι ξέρω έχουν ληφθεί υπόψη, όσα αναφέρετε, καθώς προηγήθηκαν πολλές συζητήσεις και έγινε σοβαρή δουλειά σε πολλά επίπεδα. Όταν πήρα το προσχέδιο, έβλεπα δίπλα τα σχόλια από διάφορους λειτουργούς από τους οποίους είχε περάσει το νομοσχέδιο. Άρα έγινε πολύ προεργασία και σίγουρα λήφθηκαν υπόψη. Εάν δεν ληφθήκαν όλα υπόψη και δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν όλα, θα υπάρχει κάποιος λόγος πιθανόν αναφορικά με τον τρόπο που σχεδιάστηκε το νομοσχέδιο ή εάν μπορούσαν να ενταχθούν και να εφαρμοστούν. Έχω εντοπίσει και εγώ κάποια σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Όπως ανέφερα, ωστόσο, περιμένουμε εισηγήσεις, προτάσεις και σχόλια για να δούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί τώρα και τι θα δουλέψουμε όταν περάσει το νομοσχέδιο. Θυμίζουμε πως η επίτροπος Νομοθεσίας έχει συντάξει το νομοσχέδιο για την κατοχύρωση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης, συνεπώς είναι νομοτεχνικά επεξεργασμένο. Ωστόσο αν γίνουν τροποποιήσεις θα χρειαστεί να πάει για νομοτεχνικό έλεγχο και να εγκριθεί ξανά. Ελπίζουμε να τεθεί ένα πρώτο πλαίσιο που θα βοηθήσει μετά να δουλέψουμε επάνω του.

Αντιδράσεις

Φέτος, δεν θα δούμε κυπριακή παραγωγή στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος...

Το υφυπουργείο συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο στην επιτροπή που επιλέγει τις παραγωγές για το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Στο φετινό φεστιβάλ, η πρόταση της σκηνοθέτιδας Μαγδαλένας Ζήρας ήταν η επιλογή της επιτροπής, ωστόσο τελικά την απέσυρε για να σκηνοθετήσει έργο του ΘΟΚ. Δεν υπήρχε επιλαχούσα επιλογή από Κύπρο. Δεν είδα τις βαθμολογίες, όμως φαίνεται πως δεν εξασφάλισε κάποια από τις κυπριακές παραγωγές καλύτερη βαθμολογία, ώστε να είναι η επόμενη και να επιλεχθεί. Εκείνο όμως που θέλουμε να ξαναδούμε και να αλλάξουμε, είναι να δημιουργηθεί ίσως μία ξεχωριστή κατηγορία/διαδικασία για τις κυπριακές παραγωγές, διότι δεν νοείται να κάνεις αρχαίο δράμα στην Κύπρο και να μην παρουσιάζεις στο πρόγραμμά σου μία κυπριακή παραγωγή. Υπάρχει η σκέψη οι κυπριακές παραγωγές να βαθμολογούνται μέσω μίας ξεχωριστής διαδικασίας, ώστε να είναι στο πρόγραμμα μία τουλάχιστον παραγωγή και εάν έχουν υψηλή βαθμολογία να μπαίνουν και δύο. Είναι κάτι που συζητάμε από τώρα στο υφυπουργείο, ώστε να το θέσουμε ενώπιόν τους το επόμενο εξάμηνο. Ωστόσο, τώρα, δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός και η επιτροπή θεώρησε ότι άλλες παραγωγές-αιτήσεις είχαν υψηλότερη βαθμολογία και έκλεισαν με τους άλλους, δεν μπορούμε να πάμε εμείς και να επέμβουμε σε αυτό. Οι επιτροπές είναι υπεύθυνες για την επιλογή και δεν μπορεί η υφυπουργός να επεμβαίνει και να αλλάζει τις αποφάσεις τους. Βέβαια το κοινό θα δει αρχαία τραγωδία από κυπριακή παραγωγή, απλώς αυτή θα παρουσιαστεί μέσω του ΘΟΚ.

Το Πολιτιστικό Χωριό στη Λέμπα έχει ολοκληρωθεί. Πώς προχωρά η λειτουργία του;

Είναι ένα θέμα που εκκρεμεί. Το Πολιτιστικό Χωριό της Λέμπας είχε αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια και ο σκοπός του ήταν να συνδυάζει το Cyprus College of Arts, τον αρχαιολογικό χώρο της Λέμπας και την κοινότητα. Έτσι, οι τότε Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας θα συνεργάζονταν με τους άλλους φορείς για να δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός πυρήνας. Το αρχιτεκτονικό μέρος έχει τελειώσει και έχει γίνει καταπληκτική δουλειά. Χωρίζεται σε δύο μέρη, ο ένας είναι ο ξενώνας ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί καλλιτέχνες, φοιτητές και παιδιά και το άλλο είναι τα στούντιο στα οποία οι καλλιτέχνες που θα τα επισκέπτονται θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να εργαστούν. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα και μία αντιπαράθεση με το Cyprus College of Arts, οι οποίοι θεωρούν ότι τους ενοχλούμε ή δεν τους αφήνουμε να χρησιμοποιήσουν τον χώρο. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς δεν σταματήσαμε να θέλουμε τη συνεργασία. Απλώς έχει δημιουργηθεί μία υποδομή για την οποία τίθεται ένα νομικό ζήτημα ποιος και πώς θα τη διαχειρίζεται. Δηλαδή, από την αρχή η ιδέα ήταν για παράδειγμα να πηγαίνουν παιδιά, σαν κατασκήνωση, για να έχουν επαφή με τον πολιτισμό. Όταν προτάθηκε η ιδέα δεν υπήρχε Σχολή Καλών Τεχνών στην Κύπρο, τώρα έχουμε και θεωρούμε πως θα ήταν καλό να φιλοξενούνται και φοιτητές. Π.χ μπορεί να πάει μία ομάδα φοιτητών και να δουλέψει εκεί. Υπήρξε μία συζήτηση για το πώς θα διαχωριζόταν ο χρόνος και πώς θα εφαρμοζόταν η συνεργασία. Έτσι, εμείς στείλαμε ένα προσχέδιο στη Νομική Υπηρεσία και περιμένουμε από αυτούς. Πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να τεθούν όλες οι λεπτομέρειες σε ένα νομικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του. Δεν το κάνουμε για να τιμωρήσουμε το Cyprus College of Arts, ούτε υπάρχει πρόθεση να τους δυσκολέψουμε, ενώ δεν τους θέσαμε εκτός. Απλώς πρέπει να γίνει αυτός ο καθορισμός και πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Το κράτος έχει επενδύσει σε αυτή την υποδομή ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 4 εκατομμύρια, άρα δεν μπορείς να πάρεις τα κλειδιά και να τα δώσεις σε ιδιώτες.

Μία ξαφνική συζήτηση έθεσε σε κίνδυνο την εφαρμογή του νόμου περί ελάχιστου υποχρεωτικού ποσοστού εμπλουτισμού των δημόσιων κτηρίων με έργα τέχνης στα σχολεία. Θα αφαιρέσουμε αυτό το ερέθισμα από τα παιδιά; Πού στέκεται το υφυπουργείο;

Το θέμα ξεκίνησε από κάποιους βουλευτές στην Επιτροπή Παιδείας, οι οποίοι ήθελαν να εξαιρέσουν τα σχολεία από την υποχρέωση του νόμου που αφορά την τοποθέτηση έργων τέχνης. Σε συζήτηση που κάναμε με την υπουργό Παιδείας και τη γενική διευθύντρια, συμφώνησαν πως δεν πρέπει να εξαιρεθούν τα σχολεία. Και πρέπει να τονίσουμε πως αυτό δεν προέκυψε από το ΥΠΑΝ ή το υφυπουργείο. Είναι αυτονόητο πως ως υφυπουργείο πιστεύουμε ότι η τέχνη πρέπει να είναι παντού και τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε επαφή με αυτήν. Ο νόμος λειτουργεί με επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο αρχιτέκτονας του έργου, εκπρόσωποι του Ε.ΚΑ.ΤΕ και Φυτωρίου και του εκάστοτε αρμόδιου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση. Στην προκειμένη, το ΥΠΑΝ και οι σχολικές εφορείες θα συμμετέχουν στην επιλογή. Επίσης, μιλάμε για πολιτιστική παιδεία, τι πιο καλό από το να ξέρουν τα παιδιά πως στο σχολείο τους υπάρχει ένα έργο τέχνης; Και φυσικά, δεν πιστεύομε πως προκύπτει κανένας κίνδυνος από αυτούς που τέθηκαν στην επιτροπή Παιδείας. Πρέπει να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στα παιδιά, αλλιώς πώς θα τους μάθουμε να σέβονται τα έργα και τον πολιτισμό; Ένα έργο τέχνης είναι ένα ερέθισμα και ένα σημείο συζήτησης και έμπνευσης.

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου είχε προβάλει τις ανησυχίες της αναφορικά με τα κριτήρια και τον τρόπο που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το λογότυπο του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού. Έχει αλλάξει κάτι;

Είναι ένα θέμα που χειρίζεται το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού. Είχαν κατατεθεί αρκετές προτάσεις. Καταλαβαίνω τους γραφίστες ότι είναι και χαμηλό το ποσό και ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος για να γίνει. Έχει αποσταλεί απαντητική επιστολή, έχουν γίνει και συναντήσεις. Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού θεώρησε ότι μπορεί να προχωρήσει με αυτή τη μορφή, την οποία ακολούθησαν και στο παρελθόν. Και γνωρίζω πως έχουν υποβληθεί προτάσεις για το λογότυπο.

Βρεθήκατε στα εγκαίνια της κυπριακής συμμετοχής στην Μπιενάλε Βενετίας... Είδατε από κοντά την επιλογή μας.

Πρώτα από όλα, να αναφέρω πως όλη η διαδικασία έγινε πριν αναλάβω το υφυπουργείο. Πάλι με επιτροπή, πράγμα που θεωρώ καλή εξέλιξη αφού φέτος η επιτροπή επέλεξε την εκπροσώπηση της Κύπρου. Φέτος υπάρχει μία μεγάλη ομάδα, νέοι οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί -άλλοι έγραψαν τα κείμενα, άλλοι τα έργα. Το κυπριακό περίπτερο, λοιπόν, δεν είναι στους κήπους- η Ελλάδα έχει το δικό της από πολύ παλιά, εμάς βρίσκεται σε ένα από τους σκορπισμένους χώρους της Μπιενάλε. Μπορώ να πω πως κάποια από τα έργα τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα, λόγω της θεματικής που επιλέχθηκε που επεκτείνεται γύρω από τις παρακολουθήσεις και τη 'φαντασματοποίηση'. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, λοιπόν, είναι ότι έχουν κάνει μία κατασκευή στο κανάλι η οποία απορροφά ήχους που μεταδίδονται μέσω άλλης κατασκευής στον χώρο. Ωστόσο, θα ήθελα ίσως περισσότερα κείμενα μέσα στην έκθεση και θα προτιμούσα το πόστερ να παρουσίαζε μία πιο ξεκάθαρη αναφορά στο κυπριακό περίπτερο. Να πούμε κιόλας πως τα παιδιά, μία μέρα πριν τα εγκαίνια, παραλίγο να βρεθούν ενώπιον μίας καταστροφής λόγω καταιγίδας. Ωστόσο, ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η κατασκευή κοσμεί το κανάλι. Στα εγκαίνια παρευρέθηκε και ο υφυπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος, η πρέσβειρα της Ελλάδας, ο πρέσβης της Κύπρου. Ήταν μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και νομίζω πως θα πάει πολύ καλά».

Περί νέων κινήσεων

Μάθαμε ότι το ηλικιακό όριο για την κάρτα πολιτισμού νέων επεκτείνεται...

Ναι, ζητήσαμε αλλαγή στη σύμβαση για να δικαιούνται να ενταχθούν στο σχέδιο και αυτοί που γεννήθηκαν το 2006 και θα κλείσουν τώρα το 18ο έτος της ηλικίας τους. Θα ξεκινήσουμε μία νέα καμπάνια τώρα για να ενημερώσουμε τους νέους.

Πώς προχωρά το σχέδιο του υφυπουργείο για ανέγερση κτηρίου που θα φιλοξενήσει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη;

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη χρειάζεται ένα δικό της κτήριο. Και αυτός ο στόχος είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο από τα υπόλοιπα κτήρια. Έχει γίνει αυτό που ονομάζεται σχέδιο έργου, το οποίο είναι η μελέτη που συντάχθηκε από την επιτροπή στην οποία συμμετείχαν το ΕΤΕΚ, βιβλιοθηκονόμοι και υπολόγισαν πόσα τετραγωνικά χρειαζόμαστε, πόσο ράφια χρειάζονται να μπουν, πόσους ορόφους πρέπει να είναι το κτήριο κ.λπ. Έχει καταρτιστεί ένας πρώτος προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν χρήματα για να ανοίξει ο διαγωνισμός, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για να χτιστεί το κτήριο. Και είμαι βέβαιη πως το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να είναι διστακτικό για το κατά πόσο θα μας αφήσει να γίνει ένας διαγωνισμός, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στα άμεσα σχέδια που θα υλοποιηθούν. Στόχος, όμως, από την επόμενη προγραμματική περίοδο, είναι να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια ή να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να αντλήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια ή να ζητήσουμε χορηγίες. Ξέρετε, στην Αθήνα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας χτίστηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από έναν διαγωνισμό. Φυσικά, θα μπορούσαμε να πάμε σε διαγωνισμό ο οποίος να είναι ανοιχτός για μεγάλη διάρκεια, ώστε να υπάρχει χρόνος στον ενδιαφερόμενο να δουλέψει καλά την πρόταση που θα υποβάλει. Κι όταν έχουμε το αποτέλεσμα, θα είναι πιο εύκολο να πάμε στην ΕΕ και να ζητήσουμε κονδύλια, διότι θέλει ώριμα έργα. Να παρουσιάσει όλη το πλάνο που θέλεις να χτίσεις. Κι εμάς, ο προϋπολογισμός είναι περίπου στα 20-25 εκατομμύρια. Επίσης, πρέπει να πούμε πως πλέον υπάρχει εμπειρία και γνώση από βιβλιοθηκονόμους στην Κύπρο οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες μεγάλες βιβλιοθήκες, όπως αυτές των πανεπιστημίων. Κι υπάρχει πρόθεση να βοηθήσουν και για να αλλάξουν τα σχέδια υπηρεσίας της, η δομή κ.λπ. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει ανεξάρτητα της ανέγερσης του κτηρίου.

Την προηγούμενη φορά, μας είχατε μιλήσει για βραβεία μουσικών. Τι έγινε, έχει προχωρήσει η ιδέα;

Είχα πει ότι είναι κάτι το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε. Δεν έχει δρομολογηθεί κάτι ακόμη, αλλά είναι στους στόχους μας. Και ένα από τα πράγματα που θέλω να κάνω είναι η σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών, στις οποίες θα συζητούμε πού θέλουμε να πάμε και πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον κάθε τομέα, όπως η μουσική.

Το Κυπριακό Μουσείο βλέπουμε πως αποκτά έντονη δραστηριότητα τελευταίως…

Το Κυπριακό Μουσείο ήταν ανοιχτό σε νέες πρωτοβουλίες με καλλιτέχνες, όπως οι περιοδικές εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις που γίνονταν και αυτό είναι κάτι που το Τμήμα Αρχαιοτήτων θέλει να συνεχίσει και θα δούμε πολλά ακόμη. Και τώρα είναι και το καφέ. Επίσης, αφού δεν θα είναι έτοιμο το νέο κυπριακό μουσείο, θα γίνουν κάποιες μικρές εργασίες στο τωρινό κτήριο του Κυπριακού Μουσείου, ένα face lifting, για να προετοιμαστούμε για την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026. Στο μεταξύ, το νέο πρέπει να πούμε πως θα αλλάξει η ονομασία του και θα λέγεται Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου. Κι αυτό είναι σημαντικό για να είναι κατανοητό πως τα εκθέματά του δεν είναι για όλη την περίοδο αλλά είναι μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο, δεν αφορά Βυζαντινή, Μεσαιωνική περίοδο, Φραγκοκρατία κ.λπ. Επίσης, δεν θα είναι και πάντα νέο….

Τα εκθέματα θα μεταφερθούν στο νέο μουσείο. Τι θα γίνει ο χώρος του σημερινού Κυπριακού Μουσείου;

Θα παραμείνει πνεύμονας πολιτισμού. Ακόμη, δεν έχει αποφασίσει το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη μελλοντική του ταυτότητα, αλλά θα είναι και πάλι ένα μουσείο. Ίσως για μεταγενέστερες περιόδους, αυτές που δεν θα συμπεριληφθούν στο νέο κυπριακό μουσείο που χτίζεται. Επειδή σε αυτό θα μπουν και περισσότερα εκθέματα τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες από όλη την Κύπρο, σημαντικά αντικείμενα από νέες ανασκαφές.

Πρόσφατα, μιλήσατε για τουριστικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες…

Ναι, πιστεύω ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει ικανοποιητικά τον πολιτισμό ως τουριστικό προϊόν. Κι ο μόνος τρόπος, κατά τη γνώμη μου, να φύγουμε από το «θάλασσα, καλοκαίρι» και να αυξήσουμε την τουριστική περίοδο: είναι μέσω της προβολής των πολιτιστικών δράσεων. Π.χ. το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, το Κινηματογραφικές Μέρες, καθώς και τα αρχαία μνημεία μας. Αυτό προσπαθούμε. Είμαστε σε συνεννόηση με το Υφυπουργείο Τουρισμού και εμείς θέλουμε να κάνουμε και μερικές ταινίες για να προβάλουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Αυτό το ανέλαβε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.