Περιπατητικό θέατρο στο Κυπριακό Μουσείο: [Α]πίθανες ιστӧρίες για τη σουηδική αποστολή

Ποιες ήταν οι αόρατες φωνές και παρουσίες γύρω από τη σουηδική αρχαιολογική αποστολή στην Κύπρο και ποιες ιστορίες σχετικές με την αποστολή χάθηκαν ή ξεχάστηκαν; Στις 18 Μαΐου 2024, τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, το πρότζεκτ «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές και Αρχεία» επιχειρεί να φέρει νέα αφηγήματα που εκτείνονται πέρα από την αρχαιολογική έρευνα, μέσα από μία διαδρομή που βασίστηκε σε έρευνα, εργαστήρια και την πρακτική του θεάτρου επινόησης. Ένας περίπατος στο Κυπριακό Μουσείο, οποίος εμπλέκεται στις ιστορίες αρχαιολόγων αλλά και ατόμων γύρω και πέρα από την αποστολή: εργάτριες και εργάτες, στενούς συγγενείς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες στην Κύπρο, τη Σουηδία και αλλού. ​

Για το σκεπτικό και την όλη δημιουργική διαδρομή μίλησαν στο «Π», η δρ Δέσπω Πασιά και η δρ Ελλάδα Ευαγγέλου, οι οποίες ανέλαβαν τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του πρότζεκτ.

Alfred Westholm leveling at the excavation of Vouni.Swedish Cyprus Expedition.