Επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας στον Αρχαιολογικό χώρο Χοιροκοιτίας

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου καλοσώρισε σήμερα την Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Willem-Alexander και την Αυτού Μεγαλειότητα Βασίλισσα Máxima της Ολλανδίας Koninklijk Huis στον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας, στην περιοχή Λάρνακας όπου και τους ξενάγησε μαζί με τον Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου Δρ Γιώργο Γεωργίου.

Η ξενάγηση ξεκίνησε από τα πειραματικά ανακατασκευασμένα νεολιθικά στρογγυλά σπίτια. Η κατασκευή τους βασίζεται στην έρευνα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής, με επικεφαλής τον Alain Le Brun, ο οποίος ανασκάπτει εκεί από το 1976, μετά τις ανασκαφές του Πορφύριου Δικαίου το 1936-1946.

Υφυπουργός Πολιτισμού – Βασιλιάς και Βασίλισσα της Ολλανδίας –Αρχαιολογικός χώρος Χοιροκοιτίας Χοιροκοιτία, Λάρνακα, Κύπρος Η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου συνοδεύει τον Βασιλιά Willem-Alexander και τη Βασίλισσα Máxima της Ολλανδίας σε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Χοιροκοιτίας. // Deputy Minister of Culture – King and Queen of the Netherlands – Choirokoitia archaeological site Choirokoitia, Larnaka, Cyprus The Deputy Minister of Culture of the Republic of Cyprus, Dr Vasiliki Kassianidou, accompanies King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Kingdom of the Netherlands on a tour at the archaeological site of Choirokoitia.