Η εξέλιξη της γυναικείας μορφής ανά τους αιώνες: Ο ρόλος της γυναίκας μέσα από 2 εκθέσεις από το ΓΤΠ

Πρώτη Κυρία – Εικαστική Έκθεση «ELLES: Μυθολογικές Μορφές του Χθες, Δημιουργοί του Σήμερα» Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα, Ελλάδα Η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη τελεί τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «ELLES: Μυθολογικές Μορφές του Χθες, Δημιουργοί του Σήμερα». // First Lady – Exhibition “ELLES: Mythological Figures of Yesterday, Creators of Today” House of Cyprus, Athens, Hellenic Republic The First Lady Philippa Karsera-Christodoulides inaugurates the exhibition of the Press and Information Office of the Republic of Cyprus entitled “ELLES: Mythological Figures of Yesterday, Creators of Today”

Καλλιτέχνες, εμπνεόμενοι από τις μορφές της αρχαιότητας, επανεξέτασαν μύθους και σύμβολα από την κυπριακή κληρονομιά.

Τον ρόλο της γυναίκας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα επιχείρησε να αναδείξει μέσα από δύο εκθέσεις που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Καλλιτέχνες, εμπνεόμενοι από τις μορφές της αρχαιότητας, επανεξέτασαν μύθους και σύμβολα από την κυπριακή κληρονομιά. Αργότερα, προστέθηκαν γυναίκες του σήμερα που δημιουργούν και εμπνέουν, αποδεικνύοντας τον σημαίνοντα ρόλο της γυναίκας μέσα από τους αιώνες και όπως εξήγησε η διευθύντρια του ΓΤΠ Αλίκη Στυλιανού σε μία από τις ομιλίες της, «είναι μια ζωντανή μαρτυρία για τη δύναμη της οπτικής αφήγησης, που συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να ενώνει, είναι μέρος της δύναμης που κουβαλά ο μοναδικός πολιτισμός της Κύπρου». Η πρώτη κυρία Φιλίππα Καρσερά εγκαινίασε και τις δύο εκθέσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα επισημαίνοντας πως καθώς η έκθεση αυτή ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και από πόλη σε πόλη «αποκτά νέο νόημα, διαμορφωμένο από τα μάτια και τις καρδιές εκείνων που στέκονται μπροστά σε αυτές τις εικόνες σε έναν διαφορετικό τόπο και χρόνο».

Πρώτη Κυρία – Φωτογραφική έκθεση «ELLE: Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα» Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη τελεί τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «ELLE: Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα». // First Lady – Photographic exhibition “ELLE: Cyprus in the feminine” Museum Of Byzantine Culture, Thessaloniki, Hellenic Republic The First Lady Philippa Karsera-Christodoulides inaugurates the photographic exhibition of the Press and Information Office (PIO) entitled “ELLE: Cyprus in the feminine”.

Η ιδέα

Το 2022 άρχισε να υλοποιείται η ιδέα να παρουσιαστούν στο κοινό γλυπτές απεικονίσεις γυναικείων θεοτήτων και ειδωλίων που αποτελούν μέρος των συλλογών του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου. Η έκθεση με τις φωτογραφίες του Στέφανου Κουρατζή τότε όχι μόνο άφησε το στίγμα της όπου και αν παρουσιάστηκε, αλλά εξελίχθηκε σε μια δυναμική παρουσία όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και έξω από τα σύνορά της. Μαζί με την Catherine Louis Nikita, η έκθεση ξεκίνησε το ταξίδι της από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και μετά στο Παλάτι Χόφμπουργκ της Βιέννης και στη συνέχεια στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλών Τεχνών στη Μαδρίτη. Με τίτλο «ELLE - Η γυναίκα στην Αρχαιότητα» οι γυναίκες της Κύπρου που απεικονίζονται στην αρχαιότητα, ζωντανεύουν και μεταφέρουν την αύρα τους, τη σοφία τους, τη θηλυκότητά τους και εν τέλει τα μηνύματά τους. Στη συγκεκριμένη έκθεση αναδεικνύεται η στυλιστική εξέλιξη της κυπριακής τέχνης μέσω γυναικείων γλυπτών της συλλογής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, τα οποία χρονολογούνται από τη Χαλκολιθική (4η χιλιετία π.Χ.) έως τη Ρωμαϊκή περίοδο (4ος αιώνας μ.Χ.). «Στην Κύπρο, η λατρεία της γυναικείας θεότητας της γονιμότητας, όπως εικονίζεται στα κυπριακά προϊστορικά ειδώλια ήταν πανάρχαια, αργότερα ήλθε από την Ανατολή και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο ως Αστάρτη, με ποδήρες, όπως εικονίζεται σε αφιερωματικά αγαλματίδια, ένδυμα, βαρύτιμα κοσμήματα και κρατώντας περιστέρι σε τελετουργική στάση ακινησίας. Είναι οι Έλληνες που μετέπλασαν τη γονιμότητα της Αστάρτης σε ομορφιά, και αντί ενός ανεικονικού λίθου που λατρευόταν στο πανάρχαιο ιερό της Παλαιπάφου, είδαν να αναδύεται η Αφροδίτη από τη θάλασσα στην Πέτρα του Ρωμιού», ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης κ. Χαράλαμπος Μπακιρτζής.

Προσθήκες

Η φωτογραφική έκθεση της Θεσσαλονίκης εμπλουτίστηκε όταν αυτή παρουσιάστηκε στην Αθήνα παίρνοντας τον τίτλο «ELLES - Μυθολογικές Μορφές του Χθες, Δημιουργοί του Σήμερα». Μαζί με τη φωτογραφική έκθεση παρουσιάστηκαν και έργα από πέντε καταξιωμένες σύγχρονες Κύπριες δημιουργούς, τις Κλίτσα Αντωνίου, Αριάννα Οικονόμου, Μελίτα Κούτα, Λία Λαπίθη και Έφη Σπύρου, οι οποίες εμπνεύστηκαν από αυτές τις μορφές της αρχαιότητας και μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη γυναικεία μορφή στον 21ό αιώνα. Επανεξέτασαν μύθους και σύμβολα από την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά και πειραματίστηκαν με τον χρόνο, τον χώρο και τον ήχο, δημιουργώντας ισχυρές οπτικές ιστορίες. Αυτή τη διαδρομή ανέδειξαν με τη σκηνοθετική τους προσέγγιση οι Πέτρος Χαραλάμπους και Γιάννα Αμερικάνου. «Η Κύπρος επιβεβαιώνει όχι μόνο τον ιστορικό της ρόλο ως γέφυρας μεταξύ των πολιτισμών, αλλά προτείνει επίσης έναν ουσιαστικό προβληματισμό για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπου το παρελθόν και το παρόν, η παράδοση και η καινοτομία, η Ανατολή και η Δύση συναντώνται και αλληλοτροφοδοτούνται», ανέφερε η επιμελήτρια της έκθεσης κ. Catherine Louis Nikita.

>> Η εικαστική έκθεση «ELLES - Μυθολογικές Μορφές του Χθες, Δημιουργοί του Σήμερα» θα είναι ανοικτή για το κοινό στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2Α , 105 57 ΑΘΗΝΑ) μέχρι και τις 2 Απριλίου 2025.

>> Η φωτογραφική έκθεση «ELLE - Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα», είναι ανοικτή μέχρι τις 13 Απριλίου 2025 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.