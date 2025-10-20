Λούβρο: Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς - ι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας (βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 20.10.2025 14:08

Έκτακτη σύσκεψη της γαλλικής κυβέρνησης με την Ασφάλεια του Μουσείου - Κλειστή σήμερα η εγκατάσταση για τους επισκέπτες - Παρόμοια ζημιά με τη φωτιά στη Νοτρ Νταμ, λέει η υπουργός Πολιτισμού.

Λεπτομέρειες για τη διάρρηξη που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λούβρου έδωσε το πρωί της Δευτέρας η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί κι ενώ έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με τη διεύθυνση ασφαλείας του Μουσείου, στην οποία θα παρευρεθούν τόσο η υπουργός Πολιτισμού όσο και ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές. Την ίδια ώρα, η διεύθυνση του Μουσείου ανακοίνωσε πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Ντατί, οι δράστες γνώριζαν επακριβώς πού στόχευαν και ενήργησαν με απόλυτη ταχύτητα και οργάνωση.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews, η Γαλλίδα υπουργός ανέφερε ότι οι διαρρήκτες «παρέμειναν μέσα στην αίθουσα για 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα – ή 3 λεπτά και 52, το πολύ. Πήγαν κατευθείαν στις προθήκες, ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και ενήργησαν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα».

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι «ένας από τους δράστες προσπάθησε να βάλει φωτιά στη σκάλα ανύψωσης» μέσω της οποίας μπήκαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, γεγονός που –όπως είπε– «μας άφησε σημαντικά ίχνη στον τόπο του εγκλήματος».

Η απάντηση για τα κενά ασφαλείας

Αναφερόμενη στις επικρίσεις για το γεγονός ότι το παράθυρο από το οποίο εισήλθαν οι διαρρήκτες δεν ήταν θωρακισμένο, η Ντατί απάντησε: «Χρησιμοποίησαν δισκοπρίονο, που λειτουργεί σαν εκρηκτικό. Ακόμα κι αν η τζαμαρία ήταν θωρακισμένη, δεν θα άντεχε».Η Ντατί διευκρίνισε επίσης ότι ο συναγερμός «ενεργοποιήθηκε κανονικά, αλλά δεν ηχεί μέσα στην αίθουσα — μόνο στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας του μουσείου».

Όπως εξήγησε, η προτεραιότητα των φρουρών ήταν η ασφάλεια των επισκεπτών.«Μια εκπρόσωπος του συνδικάτου Sud είπε χθες ότι στις διαδικασίες ασφαλείας το πρώτο καθήκον είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής — να κλείσουν οι πόρτες και να απομακρυνθεί το κοινό. Αυτό ακριβώς συνέβη», τόνισε η Ντατί, υπερασπιζόμενη τη στάση των υπαλλήλων του μουσείου.Ερωτηθείσα για την κατάσταση της ασφάλειας στο Λούβρο, η Ντατί υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές ενέργειες, λέγοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά «χρειάζεται χρόνος» για να εφαρμοστούν.«Το 2022 πραγματοποιήθηκε έλεγχος ασφάλειας, το 2024 υποβλήθηκε σύσταση, και στη συνέχεια ο πρόεδρος ανακοίνωσε το σχέδιο «Αναγέννηση του Λούβρου», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

Και πρόσθεσε: «Διατέθηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια και τώρα έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε τα μέτρα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή«χρειάζεται χρόνο».

«Αποτύχαμε» η θέση που εκφράζει η γαλλική κυβέρνηση - Πιθανή εμπλοκή ξένης χώρας

«Αποτύχαμε... αυτό είναι σίγουρο». Με αυτή τη φράση, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν,παραδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμόFrance Inter την κρατική αδυναμία να αποτρέψει τη μεγάλη χολιγουντιανή διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Οι αρχές «απέτυχαν» να αποτρέψουν τη διάρρηξη και την κλοπή οκτώ βασιλικών κοσμημάτων, γεγονός που στέλνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Νταρμανέν.

«Το σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε», είπε ο Γάλλος υπουργός, «επειδή οι εγκληματίες κατάφεραν να βγάλουν έναν ανελκυστήρα φορτίων σε δημόσιο δρόμο», να ανέβουν και σε λίγα λεπτά να πάρουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υπουργός Πολιτισμού, Ρασίντα Ντάτι δεν απέκλεισε εμπλοκή, ξένης χώρας στη διάρρηξη αυτή. Όπως δήλωσε στο κανάλι CNews, ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την έρευνα της ληστείας στο Λούβρο «δεν αποκλείει καμία υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που συνδέεται με ξένες χώρες». «Όλοι ήταν συγκλονισμένοι και πολύ συγκινημένοι», πρόσθεσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, η οποία παρομοίασε αυτό το «συγκλονιστικό αποτέλεσμα» με ότι προκάλεσε το 2019 η «πυρκαγιά της Νοτρ Νταμ», επειδή «επηρεάζει τον πολιτισμό, την κοινή μας κληρονομιά, τη συνοχή μας και τις πολιτιστικές μας αξίες».

«Le musée du Louvre, quand il est conçu, il n'est pas conçu pour accueillir 10 millions de visiteurs», détaille Rachida Dati, dans #HDPros pic.twitter.com/u73XhT3P4Z — CNEWS (@CNEWS) October 20, 2025

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ κάλεσε να «μην πυροδοτηθούν αντιπαραθέσεις» σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, η οποία, ούτως ή άλλως, βρίσκεται σε πολιτικό αναβρασμό το τελευταίο διάστημα.

«Όταν δεχόμαστε επίθεση, η πρώτη αντίδραση είναι να είμαστε ενωμένοι» και όχι να «ξεκινάμε αντιπαραθέσεις», είπε ο πρώην πρόεδρος σε συνέντευξή του στο BFMTV, απαντώντας στην ουσία, στα βέλη που εξαπέλυσαν οι Μαρίν Λε Πεν και Ζορντάν Μπαρντελά, οι οποίοι έκαναν λόγο για «εξευτελισμό».

Κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας «έκαναν φτερά» από την Γκαλερί του Απόλλωνα

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Λούβρο, όταν τέσσερις ληστές σκαρφάλωσαν με σκάλα στο εμβληματικό μουσείο και, μέσα σε επτά μόλις λεπτά, αφαίρεσαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται οι γαλλικοί βασιλικοί θησαυροί.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Πώς έγινε η διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου

Η οργανωμένη συμμορία τεσσάρων «κομάντο» εισήλθε στο μουσείο μέσω παράθυρου στον πρώτο όροφο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκάλα από την πλευρά του Σηκουάνα, στην προβλήτα «Φρανσουά Μιτεράν».

Οι δράστες παραβίασαν μια πόρτα και έσπασαν δύο θωρακισμένες προθήκες ασφαλείας, αφαιρώντας οκτώ αντικείμενα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Τα κοσμήματα που έχουν κλαπεί

Στα κλοπιμαία περιλαμβάνονται το περίφημο περιδέραιο με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς, αποτελούμενο από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, καθώς και την καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ', διακοσμημένη με σχεδόν 2.000 διαμάντια.

Οι ληστές, ωστόσο, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, καθώς, σύμφωνα με το μουσείο, τους αιφνιδίασε η άμεση επέμβαση των φρουρών. Το αντικείμενο ανακτήθηκε, αν και υπέστη ζημιές.

Έμπειροι και ενδεχομένως αλλοδαποί δράστες

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι έχει «καλές ελπίδες» πως οι δράστες θα εντοπιστούν «πολύ σύντομα».

Η έρευνα για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Ο υπουργός έκανε λόγο για «έμπειρους» ληστές που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί».

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται πίσω από τη ληστεία να κρύβεται «ξένη δύναμη» που ανέθεσε τη δράση. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι «τα έργα θα ανακτηθούν και οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Το υπουργείο Πολιτισμού υποστήριξε ότι το σύστημα συναγερμού λειτούργησε κανονικά και ότι οι πέντε υπάλληλοι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην Γκαλερί αντέδρασαν άμεσα εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο ασφαλείας. Παρά ταύτα, η έρευνα θα εξετάσει την αλυσίδα ευθυνών, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη ληστεία στο Λούβρο μετά την κλοπή της «Μόνα Λίζα» το 1911.

Οργή και κατηγορίες για παραμέληση της ασφάλειας

Η πρόεδρος του Λούβρου, Λορένς ντε Καρ, μίλησε το μεσημέρι της Κυριακής στο προσωπικό, ωστόσο δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από υπαλλήλους που κατηγόρησαν τη διοίκηση για έλλειψη πρόληψης. Τα σωματεία CFDT-Culture και SUD-Culture ζήτησαν ανεξάρτητο έλεγχο των μέτρων φύλαξης και ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο αναβάθμισης του συστήματος ασφαλείας έχει μετατεθεί για την περίοδο 2025-2029.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γκαλερί του Απόλλωνα - η πιο επισκέψιμη και ευάλωτη του μουσείου - φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε υπαλλήλους, έναν λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν, ενώ την ώρα της ληστείας βρίσκονταν μόλις τέσσερις, λόγω πρωινού διαλείμματος. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πηγές, εκμεταλλεύθηκαν οι δράστες για να ενεργήσουν ανενόχλητοι.

Πηγή: protothema.gr

«Ανεκτίμητα αλλά μη εμπορεύσιμα» κοσμήματα

Ειδικοί σε πολύτιμους λίθους υπολογίζουν την υλική αξία των κοσμημάτων σε εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο τονίζουν ότι τα αντικείμενα είναι «απολύτως μη εμπορεύσιμα». Ο ειδικός Αλεξάντρ Λεζέ εξήγησε ότι «αν και τα διαμάντια αξίζουν πάνω από 500 ευρώ το καράτι, είναι πιθανό τα κοσμήματα να διαλυθούν ώστε να μεταπωληθούν παράνομα».

Η ληστεία αναβιώνει τους φόβους για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων, μερικά χρόνια μετά τον «άνθρωπο-αράχνη» Βρεζάν Τομίτς, που είχε αφαιρέσει πέντε έργα ανεκτίμητης αξίας από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού το 2010. Καμία από εκείνες τις δημιουργίες δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.