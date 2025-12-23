Λίθινη δομή και κινητά λίθινα ευρήματα σε προϊστορική ανασκαφή στον Άνω Ρουδιά

Δημοσιεύθηκε 23.12.2025 11:00

Λίθινη δομή και κινητά ευρήματα που περιλαμβάνουν άφθονα τέχνεργα λειασμένου και λαξευμένου λίθου αποκάλυψε η ανασκαφή στην προϊστορική θέση Άγιος Ιωάννης/Βρέτσια-Ρουδιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε η ανασκαφική περίοδος 2025 στην προϊστορική θέση Άγιος Ιωάννης/Βρέτσια-Ρουδιάς. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 10 Οκτωβρίου 2025 από την αρχαιολογική αποστολή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπό τη διεύθυνση της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Ντίνου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν ο συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος Δημήτρης Κυριάκου, ο υποψήφιος διδάκτορας του Α.Π.Θ. Ανδρέας Σαμούρης, οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Α.Π.Θ. Παρασκευή Καλογιαννίδου και Αλεξάνδρα Φακίρη και ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Α.Π.Θ. Αλέξανδρος Κατέρης.

Η έρευνα του 2025 διεξήχθη στη θέση Άνω Ρουδιάς της Ακεραμικής Νεολιθικής, αλλά και στην πιο πρώιμη θέση Κάτω Ρουδιάς, στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της αναβαθμίδας του Ρουδιά αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον Άνω Ρουδιά ορίστηκε διερευνητική τομή 9μ2 σε περιοχή όπου η γεωφυσική διασκόπιση του 2024 είχε υποδείξει την ύπαρξη λίθινης δομής. Η ανασκαφή της νέας τομής αποκάλυψε λίθους σε καμπύλη διάταξη. Τα κινητά ευρήματα περιλαμβάνουν άφθονα τέχνεργα λειασμένου και λαξευμένου λίθου. Η λίθινη δομή και τα κινητά ευρήματα παρουσιάζουν ομοιότητες με τα δεδομένα από προηγούμενες ανασκαφές στο κυκλικό κτίσμα στον Άνω Ρουδιά. Ξεχωρίζει μεταξύ των ευρημάτων τμήμα ευμεγέθους εγχάρακτου ειδωλίου από πικρόλιθο. Τα ανασκαφικά δεδομένα του 2025 στον Άνω Ρουδιά, θέτουν νέους ερευνητικούς στόχους για περαιτέρω διερεύνηση και τεκμηρίωση.

Στον Κάτω Ρουδιά ολοκληρώθηκε η ανασκαφή των στρωματογραφικών τετραγώνων Ι12 και J12 ως το φυσικό υπόβαθρο. Τα βαθύτερα στρώματα απέφεραν άφθονα τέχνεργα λαξευμένου και λειασμένου λίθου. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής πραγματοποιήθηκε πλήρης στρωματογραφική αποτύπωση και τεκμηρίωση όλων των ανασκαφικών τετραγώνων του Κάτω Ρουδιά.