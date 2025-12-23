Παράθυρο logo
Τεχνολογία λέιζερ χρησιμοποιείται μετά από 40 χρόνια για την αποκατάσταση μνημείου στη Ρώμη
Δημοσιεύθηκε 23.12.2025 21:14
Συντηρητές στην Ιταλία χρησιμοποιούν δέσμες λέιζερ για να καθαρίσουν τη μνημειακή Στήλη του Μάρκου Αυρηλίου στη Ρώμη

Για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις δεκαετίες, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της αρχαίας Ρώμης αποκαθίσταται με τεχνολογία αιχμής.

Ιταλοί συντηρητές χρησιμοποιούν δέσμες λέιζερ για να καθαρίσουν τη μνημειακή Στήλη του Μάρκου Αυρηλίου, αφαιρώντας στρώματα σκόνης, αιθάλης και ρύπων που είχαν καλύψει το μάρμαρο επί δεκαετίες.

Η στήλη, ύψους 47 μέτρων, ανεγέρθηκε μεταξύ 180 και 193 μ.Χ. και δεσπόζει στην πλατεία έξω από το κυβερνητικό μέγαρο της Ιταλίας. Το ανάγλυφό της ξετυλίγεται σπειροειδώς και αφηγείται με εντυπωσιακή λεπτομέρεια τις πολεμικές εκστρατείες του Ρωμαίου αυτοκράτορα, σε σκηνές ωμής βίας που δεν εξωραΐζουν τον πόλεμο: αιχμάλωτοι με δεμένα χέρια, αποκεφαλισμένοι εχθροί, γυναίκες με παιδιά να σύρονται από στρατιώτες.

Από τα πινέλα στα λέιζερ

Κατά την τελευταία αποκατάσταση, τη δεκαετία του 1980, οι ειδικοί είχαν καταφύγει στη λύση των μικροσκοπικών πινέλων. Σήμερα, τα λέιζερ μικρής διάρκειας προσφέρουν, όπως εξηγεί η επικεφαλής του έργου Μάρτα Μπάουμγκαρτνερ, «ταχύτερο καθαρισμό με απόλυτο σεβασμό στο υλικό και στις επιφανειακές στρώσεις του μαρμάρου».

Παράλληλα με τα λέιζερ, οι 18 συντηρητές χρησιμοποιούν χημικά επιθέματα, σφουγγάρια και ρητίνες για να αποκαταστήσουν φθορές που προκάλεσαν η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο παγετός, ο οποίος με την πάροδο των αιώνων άνοιξε ρωγμές στο μνημείο. Σε ορισμένα σημεία, η διάβρωση έχει ήδη «σβήσει» πρόσωπα και λεπτομέρειες των μορφών.

Η δημιουργία ενός κάθετου εργοταξίου γύρω από ένα τόσο εύθραυστο μνημείο αποδείχθηκε πρόκληση. Η τετράγωνη σκαλωσιά που αγκαλιάζει τη στήλη επιτρέπει στους συντηρητές να απομακρύνονται και να παρατηρούν το έργο από απόσταση, διαπιστώνοντας πώς τα ανάγλυφα μεγαλώνουν όσο ανεβαίνουν – ένα καλλιτεχνικό τέχνασμα των αρχαίων για να διαβάζεται καλύτερα η αφήγηση από το έδαφος.

«Ήταν ένας τρόπος να “διαβάζει” κανείς την ιστορία, σκηνή τη σκηνή», εξηγεί ο συντηρητής Βαλεντίν Νίτου. «Σε τραβάει μέσα, χάρη στις λεπτομέρειες».

Χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα

Το έργο, συνολικού κόστους 2 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης μετά την πανδημία και περιλαμβάνει νέο σύστημα νυχτερινού φωτισμού.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο εμβληματικά αφηγηματικά μνημεία της αρχαίας Ρώμης - αυτή τη φορά, με τη βοήθεια της τεχνολογίας του 21ου αιώνα.

Με πληροφορίες από ABC News

