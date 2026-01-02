Παράθυρο logo
Αρχαιολογία
Κλειστό για το κοινό το Εθνολογικό Μουσείο – Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.01.2026 11:29
Κλειστό για το κοινό το Εθνολογικό Μουσείο – Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι το Εθνολογικό Μουσείο – Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στη Λευκωσία θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, λόγω εργασιών συντήρησης στο κτίριο του Μουσείου.

