H ΟΥΝΕΣΚΟ με στήριξη Γερμανίας-Ιταλίας εφαρμόζει πρόγραμμα για Συρία

Δημοσιεύθηκε 05.01.2026 08:54

Η OYNΕΣΚΟ με στήριξη από Γερμανία και Ιταλία θα είναι σε θέση να συνεχίσει το πρόγραμμα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Συρίας, συμπεριλαμβανομένου του Χαλεπίου και του μουσείου του, της καταπολέμησης της λεηλασίας και της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης, καθώς και της παροχής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες του χώρου της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται χάρη σε μια νέα δωρεά από τη Γερμανία.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, Khaled El-Enany, έλαβε συνεισφορά 500.000 ευρώ από τη Γερμανία, η οποία είχε ήδη χρηματοδοτήσει επείγουσα βοήθεια στο Εθνικό Μουσείο στη Δαμασκό τον περασμένο Μάιο, το οποίο στεγάζει πολλά αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από μουσεία στο Χαλέπι και την Παλμύρα.

Αυτή η αρχική χρηματοδότηση, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία μεταξύ της ΟΥΝΕΣΚΟ και της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Μουσείων, συνέβαλε στη βελτίωση των συνθηκών συντήρησης και ασφάλειας του μουσείου.

Παράλληλα ξεκίνησε και η αποκατάσταση και ψηφιοποίηση της πολύτιμης τεκμηριωμένης κληρονομιάς του μουσείου.

Η νέα δωρεά της Γερμανίας θα βοηθήσει επίσης στην εμπλοκή γερμανικών ερευνητικών και αρχαιολογικών ιδρυμάτων που ειδικεύονται στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ειδικών και καλλιεργώντας μια νέα γενιά ειδικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

(ΚΥΠΕ-AnsaMed/ΚΧΡ/ΑΓΚ)