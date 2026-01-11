Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ενδείξεις ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου στην Αγγλία

Δημοσιεύθηκε 11.01.2026 15:57

Η ανακάλυψη περισσότερων από 800 ακονόλιθων, που χρησιμοποιούνταν για το ακόνισμα όπλων, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη βόρεια Αγγλία τον τελευταίο αιώνα

Αρχαιολόγοι εντόπισαν στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός τεράστιου και μέχρι πρότινος άγνωστου ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου, σε μια ανακάλυψη που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στη βόρεια Αγγλία εδώ και έναν αιώνα.

Οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν περισσότερους από 800 ακονόλιθους σε χώρο στις όχθες του ποταμού Wear, καθώς και ενδείξεις ότι εκατοντάδες –αν όχι χιλιάδες– ακόμη βρίσκονται θαμμένοι στις όχθες του ποταμού.

Οι ακονόλιθοι είναι πέτρινες ράβδοι που χρησιμοποιούνταν για το ακόνισμα εργαλείων και όπλων με λεπίδες και ήταν ευρέως διαδεδομένες σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κάθε Ρωμαίος στρατιώτης χρειαζόταν μία.

Περίπου 250 ακονόλιθοι έχουν εντοπιστεί συνολικά στις Βρετανικές Νήσους, σύμφωνα με τον επικεφαλής του έργου, Γκάρι Μπάνκχεντ, επίτιμο ερευνητή του Πανεπιστημίου Durham. «Το να βρίσκουμε ξαφνικά τουλάχιστον 800 –και πολύ πιθανό εκατοντάδες ή και χιλιάδες περισσότερες– είναι πραγματικά συγκλονιστικό», δήλωσε.

Το εύρημα αποτελεί τη μεγαλύτερη γνωστή ανακάλυψη ακονόλιθων στη βορειοδυτική Ευρώπη και τοποθετεί τη βορειοανατολική Αγγλία στον χάρτη του εξελιγμένου δικτύου παραγωγής και εμπορίου της Ρωμαϊκής Βρετανίας.

Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι η περιοχή του Όφερτον, κοντά στο Σάντερλαντ, λειτουργούσε ως κέντρο παραγωγής ακονόλιθων, με ψαμμίτη που εξορυσσόταν στη βόρεια όχθη του ποταμού και μεταφερόταν στη νότια, πιο επίπεδη όχθη, όπου διαμορφωνόταν σε ράβδους.

Ο Μπάνκχεντ ανέφερε ότι η γεωγραφική θέση του Όφερτον το καθιστούσε ιδανικό εμπορικό σημείο, καθώς πλοία ποταμού μπορούσαν να μεταφέρουν τους ακονόλιθους σε λιμάνια όπου φορτώνονταν σε θαλάσσια πλοία και διανέμονταν σε άλλα μέρη των Βρετανικών Νήσων και στην κοντινή ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η ανακάλυψη 11 πέτρινων αγκυρών –ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει βρεθεί σε ποτάμιο χώρο της βόρειας Ευρώπης– ενισχύει τη θεωρία ότι το Όφερτον αποτελούσε σημαντικό ρωμαϊκό βιομηχανικό κέντρο.

«Από τις σημαντικότερες ρωμαϊκές αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη βόρεια Αγγλία»

Ο Μπάνκχεντ τόνισε ότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ανακάλυψης είναι πως φέρνει το Σάντερλαντ για πρώτη φορά στον ρωμαϊκό χάρτη. «Βρίσκεται μόλις 10 μίλια νότια του Τείχους του Αδριανού, οπότε θα περίμενε κανείς ρωμαϊκή παρουσία στην περιοχή, ωστόσο μέχρι σήμερα υπήρχαν ελάχιστα αρχαιολογικά στοιχεία», είπε.

Όλοι οι ακονόλιθοι που έχουν καταγραφεί είναι κατεστραμμένοι, κάτι που θεωρείται λογικό, καθώς οι άψογες πέτρες θα είχαν μεταφερθεί αλλού.

«Έχουμε βρει τα σπασμένα κομμάτια, τα υπολείμματα», ανέφερε ο Μπάνκχεντ. «Μόλις μια πέτρα ραγίσει, καθίσταται άχρηστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γι’ αυτό και έμειναν εκεί».

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το Όφερτον είναι ο πρώτος ρωμαϊκός χώρος που έχει εντοπιστεί στη Βρετανία όπου η πέτρα εξορυσσόταν σκόπιμα για την παραγωγή ακονόπετρων.

Ο χώρος του Όφερτον ανακαλύφθηκε από εθελοντές της τοπικής κοινότητας Vedra Hylton, με τη συνδρομή ερευνητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Durham.

Ο Μπάνκχεντ δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή θα συμβάλει στην αναθεώρηση της κατανόησής μας για τη Ρωμαϊκή Βρετανία. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη», είπε. «Πρέπει να είναι μία από τις σημαντικότερες ρωμαϊκές αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη βόρεια Αγγλία τα τελευταία εκατό χρόνια».

Η ανακάλυψη θα παρουσιαστεί σε επεισόδιο της εκπομπής Digging for Britain του BBC Two.

Πηγή: lifo.gr