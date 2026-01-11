Το Κυπριακό Μουσείο γιορτάζει την Ευρώπη με ανανεωμένη έκθεση

Δημοσιεύθηκε 11.01.2026 20:08

Εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και θεατρικό αναλόγιο το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

Το Κυπριακό Μουσείο θα ανοίξει τις πόρτες του στις στις 16:00 με εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών αναβάθμισης της μόνιμης έκθεσης του Κυπριακού Μουσείου (16:00–16:45). Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Υφυπουργός Πολιτισμού, δρ Βασιλική Κασσιανίδου, και ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, δρ Γιώργος Γεωργίου.

Η αναβάθμιση της μόνιμης έκθεσης περιλαμβάνει την προσθήκη σημαντικών ευρημάτων από πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες, επαναπατρισμένων αρχαιοτήτων, καθώς και τον εμπλουτισμό της έκθεσης με νέο εποπτικό υλικό. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στον φωτισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων προθηκών, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών στο σημαντικότερο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση από τις 16:45 έως τις 18:00, ενώ στις 18:30 θα παρουσιαστεί το θεατρικό αναλόγιο Encounters / Συναντήσεις (18:30–19:30), στο πλαίσιο του έργου «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές και Αρχεία: Ευρήματα, Φωτογραφίες και Κείμενα της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Κύπρο».

Για την παρακολούθηση του θεατρικού αναλογίου είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων αποκλειστικά μέσω μηνύματος μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026 στο τηλέφωνο 99 769321, με αναγραφή ονόματος και αριθμού ατόμων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η πρόσβαση στους χώρους του Μουσείου θα είναι περιορισμένη.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με δεύτερη ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση (19:30–20:30), μουσικές επιλογές από τον Σωφρόνη Σωφρονίου και δεξίωση στον κήπο του Κυπριακού Μουσείου.