Σουδάν: Οι αρχές ανέκτησαν 570 αρχαία αντικείμενα που είχαν κλαπεί από το Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ

Δημοσιεύθηκε 16.01.2026 11:25

Η επιχείρηση ανάκτησης διήρκεσε μήνες και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία διεθνών οργανισμών, ανάμεσά τους η UNESCO και η Interpol

Σημαντική επιτυχία στον αγώνα για τη διάσωση της πολιτιστικής του κληρονομιάς κατέγραψε το Σουδάν, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν την ανάκτηση 570 πολύτιμων αρχαίων αντικειμένων που είχαν κλαπεί από το Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Τα αντικείμενα, τα οποία καλύπτουν χρονικά μια περίοδο από την προϊστορική εποχή έως και την ισλαμική περίοδο, παρουσιάστηκαν σε επίσημη εκδήλωση στο Πορτ Σουδάν, παρουσία αξιωματούχων του υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της χώρας. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για αγάλματα, κεραμικά, σαρκοφάγους, λίθινα αντικείμενα και τελετουργικά ευρήματα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

Το Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και λεηλασίες από ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης το 2023, όταν η πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών. Πολλά από τα εκθέματα αφαιρέθηκαν βίαια από τις προθήκες τους, ενώ άλλες συλλογές καταστράφηκαν ή παραμένουν αγνοούμενες.

Η επιχείρηση ανάκτησης διήρκεσε μήνες και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία διεθνών οργανισμών, ανάμεσά τους η UNESCO και η Interpol, με στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή της διακίνησης των αρχαιοτήτων στη διεθνή μαύρη αγορά. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός αντικειμένων εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια λαθρεμπόρων ή να έχει εξαχθεί παράνομα από τη χώρα.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η ανάκτηση των αρχαιοτήτων αποτελεί όχι μόνο ζήτημα πολιτιστικής προστασίας, αλλά και πράξη αντίστασης απέναντι στη συστηματική καταστροφή της ιστορικής μνήμης του Σουδάν. «Τα αντικείμενα αυτά δεν είναι απλώς μουσειακά εκθέματα· είναι φορείς της ταυτότητας και της ιστορίας του λαού μας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτισμού.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η κατάσταση των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στο Σουδάν παραμένει κρίσιμη. Ο πόλεμος έχει αφήσει πίσω του εκτεταμένες καταστροφές, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο όσο συνεχίζεται η σύγκρουση.

