Αποτυπώματα χεριών σε σπήλαιο στην Ινδονησία ίσως είναι η αρχαιότερη σπηλαιογραφία παγκοσμίως

Δημοσιεύθηκε 22.01.2026 12:38

Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι αποτυπώματα χεριών σε σπήλαιο στο νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας ενδέχεται να αποτελούν την παλαιότερη γνωστή μορφή σπηλαιογραφίας στον κόσμο, ηλικίας τουλάχιστον 67.800 ετών.

Οι ερευνητές, από την Ινδονησία και την Αυστραλία, ανέλυσαν αποτυπώματα σε κιτρινωπό-καφέ χρώμα σε τοίχους ενός ως επί το πλείστον ανεξερεύνητου σπηλαίου και διαπίστωσαν ότι δημιουργήθηκαν φυσώντας χρωστική πάνω σε χέρια τοποθετημένα στους τοίχους, με αποτέλεσμα τα περιγράμματα να αποτυπώνονται με αυτήν την τεχνική. Κάποιες άκρες δακτύλων έχουν επίσης τροποποιηθεί ώστε να φαίνονται πιο μυτερές, υποδηλώνοντας πιθανώς σκοπιμότητα στη διαμόρφωση της εικόνας.

Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον ανήκαν αυτά τα χέρια. Μπορεί να ήταν μέλη μιας αρχαίας ανθρώπινης ομάδας, όπως οι Ντενίσοβανοι (μια εξαφανισμένη ομάδα ανθρώπων που ζούσε στην περιοχή και πιθανώς αλληλεπιδρούσε με τους προγόνους του Homo sapiens), ή να ανήκαν σε προ-σύγχρονους ανθρώπους που είχαν αρχίσει να μετακινούνται από την Αφρική προς την Αυστραλία μέσω της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι λεπτομέρειες των αποτυπωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σκόπιμα τροποποιημένων ακροδαχτύλων, δείχνουν ανθρώπινο χέρι.

Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί το παλαιότερο σπήλαιο ζωγραφικής στον κόσμο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας παλαιότερες σπηλαιογραφίες που είχαν χρονολογηθεί σε περίπου 51.200 χρόνια πριν στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Ζωγραφιές σε σπήλαιο στο Σουλαουέσι της Ινδονησίας, που απεικονίζουν μια ανθρώπινη μορφή και ένα πουλί με ένα ξεθωριασμένο αποτύπωμα χεριού ανάμεσα τους. Maxime Aubert μέσω AP

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η μορφή αρχαίας τέχνης υποδηλώνει ότι το νησί της Ινδονησίας ήταν κάποτε στέκι μιας ανθηρής πολιτιστικής παράδοσης με σύνθετες συμβολικές πρακτικές. Για να καθοριστεί η ηλικία των ζωγραφιών, οι ερευνητές χρονολόγησαν γεωλογικές στρώσεις μετάλλων και ορυκτών που σχηματίστηκαν πάνω από τις εικόνες, πράγμα που επέτρεψε να εκτιμηθεί με ακρίβεια πόσο παλιές ήταν οι εικόνες.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτή η ανακάλυψη θα βοηθήσει στο να κατανοήσουμε πότε οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν τέχνη — μετακινώντας το ανθρώπινο πνεύμα από απλά σχήματα και γραμμές σε πιο εκφραστικές αναπαραστάσεις του εαυτού και του κόσμου γύρω τους.

Ο επιστήμονας Shinatria Adhityatama μελετά την τέχνη των σπηλαίων που βρέθηκε στο Σουλαουέσι της Ινδονησίας. Maxime Aubert μέσω AP

Άλλα ευρήματα στο ίδιο νησί, συμπεριλαμβανομένης μιας ανθρώπινης φιγούρας και ζωγραφιών ζώων, χρονολογούνται πολύ αργότερα — περίπου πριν από 4.000 χρόνια — υποδηλώνοντας ότι οι τοίχοι των σπηλαίων χρησιμοποιήθηκαν για ζωγραφική σε πολύ μεγάλο εύρος χρόνου.

Η Ινδονησία είναι γνωστή για μερικές από τις παλαιότερες μορφές σπηλαιογραφίας στον κόσμο, και αυτή η νέα ανακάλυψη πιθανώς ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εξέλιξης των πρώτων ανθρώπινων κοινωνιών.

Με πληροφορίες από euronews.com