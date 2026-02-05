Παράθυρο logo
Αρχαιολογία
Επαναπατρισμός κυπριακής αρχαιότητας από το Ηνωμένο Βασίλειο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.02.2026 15:42
Επαναπατρισμός κυπριακής αρχαιότητας από το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2026 παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μία (1) Κυπριακή αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται για μία (1) Κύλικα της Δίχρωμης κεραμικής, της Κυπρο-Γεωμετρικής ΙΙΙ περιόδου (900-750 π.Χ.) / Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750-600 π.Χ.), με δύο οριζόντιες λαβές και διακόσμηση στο εξωτερικό και εσωτερικό μέρος που αποτελείται από μελανές ταινίες διαφορετικού πάχους.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών και τον κάτοχο της αρχαιότητας για την οικειοθελή παράδοσή της στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

Tags

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα