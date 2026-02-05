Επαναπατρισμός κυπριακής αρχαιότητας από το Ηνωμένο Βασίλειο

Δημοσιεύθηκε 05.02.2026 15:42

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2026 παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μία (1) Κυπριακή αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται για μία (1) Κύλικα της Δίχρωμης κεραμικής, της Κυπρο-Γεωμετρικής ΙΙΙ περιόδου (900-750 π.Χ.) / Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750-600 π.Χ.), με δύο οριζόντιες λαβές και διακόσμηση στο εξωτερικό και εσωτερικό μέρος που αποτελείται από μελανές ταινίες διαφορετικού πάχους.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών και τον κάτοχο της αρχαιότητας για την οικειοθελή παράδοσή της στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.