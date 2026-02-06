Κούριο: Αναβαθμίζεται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 06.02.2026 15:05

Κατά την επίσκεψή της στον χώρο η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την ολοκλήρωση των βασικών παρεμβάσεων, αλλά και την πρόοδο έργων συντήρησης που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Την πρόθεση του κράτους να συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στην ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων τόνισε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την επίσκεψή της, την Πέμπτη, στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου, όπου ενημερώθηκε για τα έργα συντήρησης και αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, συνολικού ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κ. Κασσιανίδου, συνοδευόμενη από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Παπαγεωργίου, και λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι «το 2025 αφιερώσαμε πολύ χρόνο, κόπο και προϋπολογισμό για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές εδώ στον αρχαιολογικό χώρο».

Επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ σε υποδομές και συντήρηση

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο των εργασιών αντικαταστάθηκαν οι μεμβράνες προστασίας των ψηφιδωτών και άλλων αρχαιολογικών καταλοίπων, αναβαθμίστηκε η ηλεκτρική υποδομή του θεάτρου και προμηθεύτηκαν νέοι φωτισμοί, ώστε ο χώρος να μπορεί να αξιοποιείται το καλοκαίρι για θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.

Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν τα καμαρίνια για ηθοποιούς και τραγουδιστές, ανακαινίστηκε πλήρως το κέντρο επισκεπτών, δημιουργήθηκε νέο πωλητήριο, καθώς και νέοι σκεπασμένοι χώροι και εγκαταστάθηκαν σύγχρονοι χώροι υγιεινής για τους επισκέπτες.

Η Υφυπουργός διευκρίνισε ότι το συνολικό κόστος των έργων ανήλθε περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και δεν περιλαμβάνει τη συνεχή συντήρηση που πραγματοποιείται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Συντήρησης.

Ψηφιακοί οδηγοί και αναβαθμισμένη εμπειρία επισκέπτη

«Ήταν μια μεγάλη επένδυση για το κράτος, γιατί θέλουμε να αναδεικνύουμε και να προστατεύουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι το Κούριο ήταν ένας από τους πρώτους πέντε αρχαιολογικούς χώρους όπου τοποθετήθηκαν ψηφιακοί οδηγοί μέσω QR codes, δίνοντας στον επισκέπτη πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες.

Προσβασιμότητα για ΑμεΑ: βασική προτεραιότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Η κ. Κασσιανίδου σημείωσε ότι στο αρχαίο Κούριο υπάρχουν πεζογέφυρες και, στο πλαίσιο της αναβάθμισης, δημιουργήθηκαν τουαλέτες για ΑμεΑ, ενώ κατά τη διάρκεια παραστάσεων διευκολύνεται η πρόσβαση ατόμων με τροχοκαθίσματα με την τοποθέτηση ξύλινων επιφανειών. Επιπλέον, σε ορισμένα σημεία έχουν τοποθετηθεί πινακίδες με σύστημα ανάγνωσης Braille για άτομα με προβλήματα όρασης.

Μελέτες για βελτίωση της καθολικής πρόσβασης

Αναγνωρίζοντας ότι «κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι είναι πιο δύσκολοι και άλλοι πιο εύκολοι ως προς την προσβασιμότητα», η Υφυπουργός ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού επεξεργάζεται λύσεις και συνεργάζεται με εξειδικευμένη εταιρεία για μελέτη που θα υποδείξει τρόπους βελτίωσης.

«Για εμάς η προσβασιμότητα στον πολιτισμό είναι υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα», σημείωσε.

Ενίσχυση ασφάλειας και σύγχρονες τεχνολογίες

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των αρχαιολογικών χώρων, επανέλαβε την ανάγκη για περισσότερους αρχαιοφύλακες, ενώ αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιτήρησης. Υπενθυμίζοντας ότι στον αρχαιολογικό χώρο της Πάφου έχουν ήδη τοποθετηθεί κάμερες, τόνισε ότι πλέον υπάρχουν μη επεμβατικά συστήματα που δεν απαιτούν φωτισμό και μπορούν να εφαρμοστούν και στο Κούριο.

Ευαισθητοποίηση και μάχη κατά της αρχαιοκαπηλίας

Η κ. Κασσιανίδου υπογράμμισε τέλος τη σημασία της ευαισθητοποίησης από μικρές ηλικίες, επισημαίνοντας ότι «η αρχαιοκαπηλία δεν αποτελεί μόνο ποινικό αδίκημα, αλλά και σοβαρή απειλή για την πολιτιστική μας κληρονομιά».