Στο Παρίσι Χριστοδουλίδης, Ραουνά και Κασσιανίδου για τις αρχαιολογικές εκθέσεις της Προεδρίας

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 15:52

Τον Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, και υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ στο Παρίσι θα συμμετάσχει και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου. Ο Πρόεδρος αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναχωρεί την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, για το Παρίσι, όπου θα τελέσει τα εγκαίνια δύο εκθέσεων που προβάλλουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Πρόεδρο θα συνοδεύσει η σύζυγός του, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Η πρώτη έκθεση θα εγκαινιαστεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 14 Ιουνίου 2026. Η έκθεση, που συνεπιμελήθηκαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Κύπρου και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF), περιλαμβάνει αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη της πολιτιστικής παρουσίας της Κύπρου.

Η δεύτερη έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο του Λούβρου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Ιουνίου 2026. Στην υλοποίηση συμμετείχαν το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος θα μεταβεί στο Βέλγιο, στην περιοχή κοντά στο Κάστρο Alden Biesen, όπου στις 12 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πριν από τη Σύνοδο, θα συμμετάσχει σε συνάντηση ομάδας Ευρωπαίων ηγετών, συγκαλούμενη από τον Γερμανό Καγκελάριο και τους Πρωθυπουργούς Ιταλίας και Βελγίου.

Η ολοήμερη άτυπη Σύνοδος περιλαμβάνει ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, καθώς και χωριστές συνεδρίες με τους πρώην Πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, για θέματα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς.

