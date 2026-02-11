Ρωμαϊκοί και Βυζαντινοί θησαυροί σε ανασκαφές στην Μπέχα της Τυνησίας

Ρωμαϊκοί και Βυζαντινοί θησαυροί ήρθαν στην επιφάνεια σε ανασκαφές Ιταλών και Τυνήσιων αρχαιολόγων στην Μπέχα της Τυνησίας..

Οι ανασκαφές στη βορειοδυτική Τυνησία διεξάγονται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ινστιτούτου Κληρονομιάς της Τυνησίας (INP) και του Πανεπιστημίου του Σάσσαρι, στη θέση Χεντσίρ ελ Ματρία (αρχαίο Νουμλούλι).

Σύμφωνα με το INP, το έργο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην περιοχή της δημόσιας πλατείας και σε μια βασιλική βυζαντινής εποχής, όπου αποκαλύφθηκαν κιονόκρανα και κίονες που αποδίδονται στον Ναό του Καπιτωλίου, αγάλματα ρωμαϊκών θεοτήτων, λύχνοι και βυζαντινά ψηφιδωτά.

Η εκστρατεία αποτελεί μέρος ενός προγράμματος που ξεκίνησε το 2022.

Η τοποθεσία, γνωστή στους αρχαιολόγους ως η αρχαία Νουμλούλι, στην περιοχή Ντούγκα, διατηρεί μια αστική διάταξη που θεωρείται από τις πιο καλοδιατηρημένες στη βόρεια Τυνησία, με φόρουμ, καπιτώλιο, κτίρια ναών και συγκροτήματα λουτρών, καθώς και δομές που σχετίζονται με την Ύστερη Αρχαιότητα και τη Χριστιανική περίοδο.

Οι νέες ανακαλύψεις, υπογραμμίζουν οι αρχαιολόγοι, συμβάλλουν στη διευκρίνιση της διαστρωμάτωσης της πόλης μεταξύ της αυτοκρατορικής εποχής και της βυζαντινής φάσης και στη βελτίωση της ερμηνείας της σχέσης μεταξύ των αστικών χώρων και της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, σε μια βασική περιοχή της Ρωμαϊκής Τυνησίας, αλλά λιγότερο γνωστή από τα μεγάλα τουριστικά κέντρα.

(ΚΥΠΕ-ANSAΜed/ΚΧΡ/ΓΒΑ)