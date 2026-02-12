Τελέστηκαν τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης «Η Κύπρος στο Λούβρο», στο Παρίσι

Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 09:27

Σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, φιλοξενείται από τις 10 Φεβρουαρίου 2026 η αρχαιολογική έκθεση με τίτλο «Η Κύπρος στο Λούβρο», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2026, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας κας Brigitte Macron, της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα κας Μαριλένας Ραουνά και της Υφυπουργού Πολιτισμού δρος Βασιλικής Κασσιανίδου. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας κα Rachida Dati και ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO δρ Khaled El-Enany, καθώς και εκλεκτές προσωπικότητες του πολιτιστικού γίγνεσθαι της χώρας.

Για την υλοποίηση της έκθεσης, η οποία θα είναι ανοικτή για τους επισκέπτες μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026, ένωσαν δυνάμεις το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας CYENS και το Μουσείο του Λούβρου, με αριθμό κυπριακών αρχαιοτήτων –όπως μορφές από πικρόλιθο και πήλινα αναθηματικά είδωλα– να μεταφέρονται προσωρινά από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τους σκοπούς της έκθεσης στο Παρίσι. Συγκεκριμένα, στις αίθουσες 300 και 316 του μουσείου, οι κυπριακές αρχαιότητες της μόνιμης συλλογής τίθενται σε δημιουργικό διάλογο με 16 επιλεγμένα αρχαία αντικείμενα που ταξίδεψαν από την Κύπρο.

Παράλληλα, η έκθεση πλαισιώνεται από νέο, επιστημονικά τεκμηριωμένο ενημερωτικό υλικό, μέσα από το οποίο οι αρχαιότητες εντάσσονται στο ιστορικό και πολιτιστικό τους πλαίσιο, όπως αυτό έχει αναδειχθεί από πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες. Ιδιαίτερη θέση στο αφηγηματικό σχήμα της έκθεσης κατέχει η μακρά και πρωτοπόρος συμβολή των γαλλικών αρχαιολογικών αποστολών στην Κύπρο.

Η εμπειρία του επισκέπτη εμπλουτίζεται περαιτέρω με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές –τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, διαδραστικές οθόνες και εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας– οι οποίες φωτίζουν πτυχές της αρχαίας ζωής, της γραφής και της γλώσσας, των λατρευτικών πρακτικών, των δικτύων ανταλλαγών, της ιατρικής γνώσης, αλλά και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, μετατρέποντας τη γνώση σε προσωπική εμπειρία.

Ποιήματα μεγάλων Ελλήνων ποιητών, όπως ο Γιώργος Σεφέρης, εμπνευσμένα από το νησί, καθώς και παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια, ενσωματώνονται στην έκθεση μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και προσκαλώντας το κοινό όχι μόνο να παρατηρήσει, αλλά να «ακούσει» και να αισθανθεί την πολιτιστική μνήμη, και να αντιληφθεί πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται δημόσιες διαλέξεις, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας για την Κύπρο στο ευρύτερο διεθνές κοινό.

Η έκθεση συνοδεύεται από τρίγλωσση έκδοση, με τη συμβολή 37 αρχαιολόγων, ιστορικών και επιστημόνων από διαφορετικά πεδία, οι οποίοι φωτίζουν πολλαπλές πτυχές της έκθεσης, της κυπριακής αρχαιολογίας και της κυπριακής συλλογής του Λούβρου.

Η έκθεση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάδειξη του αρχαίου πολιτισμού του νησιού σε ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο.