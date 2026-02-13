Ημερίδα για ανθεκτικότητα πολιτιστικών τόπων μέσω τουριστικών πρακτικών στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 13.02.2026 09:47

Ημερίδα και ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας ευρωπαϊκού έργου που αφορά στην ανθεκτικότητα των πολιτιστικών τόπων μέσω βιώσιμων τουριστικών πρακτικών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο του Δήμου Κουρίου, από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το έργο Herit Adapt, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτιστικών τόπων μέσω βιώσιμων τουριστικών πρακτικών, δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Αναφέρεται ότι η ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας που παρουσιάστηκε κατά την εκδήλωση, προσέφερε μια σύγχρονη οπτική προσέγγιση της σχέσης μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπίου και τουρισμού, αναδεικνύοντας τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε ένα μεταβαλλόμενο κλιματικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών αρχών, φορέων, επαγγελματιών του τουρισμού και πολιτών, ανέδειξε τη σημασία της προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασικού πυλώνα για την ανάπτυξη ανθεκτικών τουριστικών προορισμών στη Μεσόγειο.