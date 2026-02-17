Ψηφιακή καινοτομία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Δημοσιεύθηκε 17.02.2026 14:18

Ο κ. Αργύρης Φελλάς και ο Δρ Γρηγόρης Καλνής, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, ανέδειξαν τον ρόλο της ψηφιακής καινοτομίας στη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μέσα από τη δημιουργία Τρισδιάστατου Μοντέλου και Ψηφιακού Διδύμου ενός από τα πιο σημαντικά ιερά της αρχαίας Κύπρου, του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη.

Οι δύο ακαδημαϊκοί - ερευνητές συμμετείχαν στην Ημερίδα Πληροφόρησης και στην παράλληλη Ψηφιακή Έκθεση Φωτογραφίας του ευρωπαϊκού έργου HERIT ADAPT – HERItage and territory resilience through sustainable Tourism, climate change ADAPtation and ciTizen engagement, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Κουρίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Φελλάς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Ειδικός σε θέματα Τηλεπισκόπησης, παρουσίασε την καινοτόμα μεθοδολογία ψηφιακής αποτύπωσης που εφαρμόστηκε με τη χρήση εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Frederick για τη δημιουργία του Τρισδιάστατου Μοντέλου του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη. Το Ψηφιακό Δίδυμο, μια εικονική αναπαράσταση υψηλής ακρίβειας του μνημείου, σχεδιάστηκε ώστε να αντικατοπτρίζει με πιστότητα τη φυσική του κατάσταση. Το Ψηφιακό Δίδυμο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, καθώς παρέχει πολύτιμα δεδομένα για ερευνητικούς και μελετητικούς σκοπούς. Μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά για την έγκαιρη ανίχνευση φθορών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό παρεμβάσεων συντήρησης, την υποστήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και για εκπαιδευτική, ερευνητική και κοινωνική χρήση μέσω διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών.

«Το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην έρευνα και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», ανέφερε ο κ. Φελλάς.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού και συγκέντρωσε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ακαδημαϊκούς και ειδικούς στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Frederick:

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί από το 2007 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία, και έχει ιστορία 60 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από ένα περιβάλλον που προωθεί τη γνώση και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών, η προσήλωση στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στο κοινωνικό σύνολο για την επίτευξη της αλλαγής που ο κόσμος μας χρειάζεται.

Προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Γραμμάτων και των Τεχνών, και λειτουργεί σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στα Times Higher Education Impact Rankings 2025, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα πρώτα 301-400 πανεπιστήμια παγκοσμίως, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Κύπρο για τρίτη συνεχή χρονιά.