Συνεχίζεται η έκθεση «Η Κύπρος στο Λούβρο» στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ

Δημοσιεύθηκε 20.02.2026 16:50

Συνεχίζεται μέχρι τις 22 Ιουνίου στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, η έκθεση με τίτλο «Η Κύπρος στο Λούβρο», στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, «οι κυπριακές αρχαιότητες που από τον 19ο αι. φιλοξενούνται στο Λούβρο έρχονται από την περασμένη Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2026, σε ανοικτό διάλογο με 16 κυπριακές αρχαιότητες από χαλκό, πηλό και μάρμαρο που καλύπτουν ευρύτατο χρονολογικό φάσμα, από τη λεγόμενη Χαλκολιθική περίοδο (περίπου 4000-2500 π.Χ.), ως και τους Ρωμαϊκούς χρόνους (περίπου 200 μ.Χ.), οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Παρίσι για την έκθεση από διάφορα κυπριακά μουσεία».

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο ‘σταυρόσχημα’ ειδώλια από πικρόλιθο, αριστουργηματικά έργα της αρχαίας κυπριακής τέχνης, και ένα θραύσμα από τάλαντο χαλκού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (περίπου 1650-1100 π.Χ.) που υπομνηματίζει την εκτεταμένη εξαγωγή του κυπριακού αυτού μετάλλου σε μια ευρύτατη γεωγραφική έκταση, από την Αίγυπτο ως το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα, και από την Μεσοποταμία μέχρι τη σημερινή Γαλλία και Γερμανία.

«Η έκθεση παρουσιάζει επίσης δύο από τις περίπου 2.000 πήλινα ειδώλια πολεμιστών από το Ιερό μιας ανδρικής θεότητας, ίσως του Απόλλωνα, που ανασκάφηκε κοντά στο κατεχόμενο χωριό Αγία Ειρήνη στον κόλπο της Μόρφου (περίπου 1200-500 π.Χ.), καθώς και τέσσερα χάλκινα, λεπτεπίλεπτα χειρουργικά εργαλεία ενός ανώνυμου Κύπριου γιατρού, που χρονολογούνται γύρω στα 200 π.Χ. και εκτίθενται δίπλα σε μια μαρμάρινη μορφή Ασκληπιού από την Πάφο», σημειώνεται.

«Για να τιμηθεί και η φιλοξενούσα χώρα, η έκθεση παρουσιάζει επίσης την ανεκτίμητη συμβολή των γαλλικών αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών στην Κύπρο, από τον 19ο αι. μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών», προστίθεται.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στην έκθεση αυτή, που ζωντανεύουν τον αρχαίο αλλά και τον νεότερο κυπριακό πολιτισμό. Οι επισκέπτες καλούνται να εξερευνήσουν τον κόσμο της Κύπρου μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα και tablets, και μέσω τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, διαδραστικών οθονών και εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας που ενεργοποιούνται επί τόπου με QR codes.

Επισημαίνεται ότι «με τη βοήθεια ψηφιακών τεχνολογιών και ενός τηλεφώνου, τα πέτρινα αγάλματα και τα πήλινα ειδώλια που φιλοξενούνται στο Λούβρο αποκτούν φωνή και κίνηση». Ποίηση εμπνευσμένη από το νησί και τους ανθρώπους του, αρχαίους και σύγχρονους, καθώς και πολύ γνωστά παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια που αντηχούν στην Κύπρο εδώ και αιώνες, ακούγονται μέσα από τα κινητά τηλέφωνα των επισκεπτών (μέσω QR codes που τοποθετήθηκαν σε εμφανείς θέσεις δίπλα στα εκθέματα).

«Ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη, που εμπνεύστηκε από την Κύπρο ορισμένα από τα πιο σημαντικά έργα του, τα λεγόμενα ‘Κυπριακά Ποιήματα’ (Έγκωμη, Ελένη, Σαλαμίνα της Κύπρος, Στα περίχωρα της Κερύνειας…) ‘απαγγέλλονται’ από αγάλματα του 6ου και 5ου αι. π.Χ.», αναφέρεται. «Ένα άλλο άγαλμα απαγγέλλει ποιήματα των Κωνσταντίνου Π. Καβάφη και του Κώστα Μόντη, που περιστρέφονται γύρω από την οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας», τονίζεται. Τα ποιήματα ακούγονται σε τρεις γλώσσες, Ελληνικά, Γαλλικά και Αγγλικά - ολόκληρη η έκθεση παρουσιάζεται και στις τρεις αυτές γλώσσες.

Είναι επίσης η πρώτη φορά, που μέσα στις αίθουσες του Λούβρου ακούγεται κυπριακή παραδοσιακή μουσική και τραγούδια, όπως το Γιασεμί, η Αροδαφνούσα, η Τηλλυρκώτισσα, το Αχερόμπασμαν, κ.ά. Δύο πήλινα ειδώλια 3.500 ετών, που απεικονίζουν γυναίκες που κρατούν μωρά στην αγκαλιά τους, τραγουδούν το Αγιά Μαρίνα και κυρά, ενώ δύο πήλινοι πολεμιστές από το αρχαίο ιερό στην Αγία Ειρήνη της Μόρφου τραγουδούν το Τέσσερα και τέσσερα. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν ειδικά για την έκθεση από τη γυναικεία πολυφωνική χορωδία Amalgamation.

Την έκθεση συνοδεύει κατάλογος 180 σελίδων, με πλούσιο εικονογραφικό υλικό και σύντομα συνοδευτικά κείμενα, που διατίθεται δωρεάν προς όλους, στις τρεις γλώσσες της έκθεσης, από την ιστοσελίδα της Προεδρίας και από την ιστοσελίδα του Λούβρου. Στο ίδιο πλαίσιο προγραμματίζονται και τρεις διαλέξεις στο ίδιο το Λούβρο, μια παρουσίαση της έκθεσης στις 19 Μαρτίου, μια διάλεξη για την ιατρική στην αρχαία Κύπρο, στις 25 Μαρτίου, και μια τρίτη αφιερωμένη στη Σαλαμίνα, την 1η Απριλίου 2026.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Μουσείο του Λούβρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας CYENS.