Kατασχέθηκαν στην Αλγερία χιλιάδες νομίσματα από τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 14:40

Στην Αλγερία οι αρχές ανακάλυψαν και κατάσχεσαν «έναν πραγματικό θησαυρό» που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή, με περίπου 10.200 χάλκινα νομίσματα από τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τεχνών ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε στενή συνεργασία με την Εθνική Χωροφυλακή.

Ο εντοπισμός έγινε σε περιοχή δυτικά του Αλγερίου και οι αρχικές αναλύσεις χρονολογούν τα νομίσματα στον 4ο αιώνα μ.Χ., μια σημαντική περίοδο της ύστερης ρωμαϊκής κυριαρχίας στη Βόρεια Αφρική.

Τρία άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα ανακτήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος υπό επιστημονικές μελέτες και εξειδικευμένη ταυτοποίηση.