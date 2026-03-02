Εγκαινιάστηκε στη Ρώμη έκθεση αρχαιολογική έκθεση για κοινή πολιτισμική ταυτότητα Κύπρου-Ιταλίας

Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 09:45

Τελέστηκαν την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης με τίτλο «Cyprus and Italy: Shared Cultural Identities at the Dawn of History», στο Castel Sant’ Angelo, στη Ρώμη. Η έκθεση αποτελεί μέρος του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Η έκθεση παρουσιάζει, μέσα από 120 σπάνια αρχαιολογικά αντικείμενα, τη διαχρονική κοινή κληρονομιά της Κύπρου, της Σικελίας και της Σαρδηνίας.

Τα εγκαίνια τέλεσαν την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Ιταλίας κ. Sergio Mattarella. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν o Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου, ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας κ. Alessandro Giuli, αξιωματούχοι της ιταλικής κυβέρνησης, του ιταλικού κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Δήμαρχος της Ρώμης κ. Roberto Gualtieri.

Η έκθεση, σε επιμέλεια της δρος Αναστασίας Χριστοφιλοπούλου, παρουσιάζει τις πολυδιάστατες ιστορίες πολιτισμικής εξέλιξης της Κύπρου και της νησιωτικής Ιταλίας σε μια διαδρομή επτά χιλιετιών μεσογειακής ιστορίας.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό τάλαντο χαλκού σε σχήμα δοράς βοδιού από την περιοχή Serra Ilixi στη Σαρδηνία, φτιαγμένο από κυπριακό χαλκό, ο οποίος διήνυσε πάνω από δύο χιλιάδες χιλιόμετρα, για να φθάσει από την Κύπρο στη Σαρδηνία. Το τάλαντο χρονολογείται περίπου στο 1500-1200 π.Χ. και αναδεικνύει την έκταση του εμπορίου και της τεχνολογικής ανταλλαγής της Εποχής του Χαλκού, υπογραμμίζοντας τη διασύνδεση των μεσογειακών κοινωνιών και ιδιαίτερα της Κύπρου με την Ιταλία.

Η διοργάνωση της έκθεσης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, καθώς και οι μακροχρόνιες ιταλικές αρχαιολογικές αποστολές στην Κύπρο καταδεικνύουν την κοινή επιδίωξη Κύπρου και Ιταλίας για διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περαιτέρω, η έκθεση αποτελεί άλλο ένα κοινό εγχείρημα για ενδυνάμωση των ήδη ισχυρών διαχρονικών δεσμών Κύπρου-Ιταλίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η ενέργεια, η εμπορική διασύνδεση, ο τουρισμός και οι επενδύσεις.

Πέρα από την κοινή κληρονομιά, η έκθεση αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες της ΕΕ και το πολιτιστικό όραμα της Κυπριακής Προεδρίας: να ενισχύσει τους δεσμούς της Ένωσης με τον πολιτισμό ως βασικό εργαλείο πολιτικής συνοχής, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί τη σημαντικότερη έκφραση της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και το νήμα που κρατά τα κράτη μέλη ενωμένα.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.