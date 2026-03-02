Παράθυρο logo
Αρχαιολογία
Κλειστοί όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή Κουρίου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 13:58
Κλειστοί όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή Κουρίου

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείο Πολιτισμού, ανακοινώνει ότι οι αρχαιολογικοί χώροι Κουρίου και Ιερού Απόλλωνα Υλάτη, το Κάστρο Κολοσσίου και το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας.

