Συμφωνία Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας με μουσείο Βερολίνου για αντίγραφο προτομής της Αφροδίτης

Δημοσιεύθηκε 05.03.2026 09:25

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ανακοίνωσε την Τετάρτη συμφωνία με το Νέου Μουσείου Βερολίνου για την απόκτηση τρισδιάστατου ψηφιακού αντιγράφου της προτομής της Αφροδίτης, η οποία είχε εντοπιστεί στην αρχαία Λεύκολλα, στον σημερινό Πρωταρά.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «πολύμηνες και συντονισμένες προσπάθειες». «Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διεύθυνσης και ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων του Νέου Μουσείου του Βερολίνου και του Δημάρχου Παραλιμνίου-Δερύνειας, συμφωνήθηκε η δωρεάν ψηφιακή αποτύπωση που θα επιτρέψει την παραγωγή απολύτως πιστού αντιγράφου της αρχαίας προτομής».

Σημειώνεται πως «η εξέλιξη αυτή συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική πολιτιστική επιτυχία, από τις ελάχιστες σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής συνεργασίας».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες ο Δήμος απευθύνει προς την Υφυπουργό Πολιτισμού, Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, τον Διευθυντή του Μουσείου, Dr. Martin Maischberger και την επιστημονική του ομάδα, καθώς και προς τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Dr. Stephan Schmid, οι οποίοι, όπως λέει, στήριξαν ουσιαστικά το αίτημα του Δήμου.

Η αρχαία προτομή θεότητας της Λεύκολλας, είχε εντοπιστεί κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο από τον Luigi Palma di Cesnola, ο οποίος διετέλεσε Αμερικανός πρόξενος στο νησί, σημειώνεται. Το εύρημα πωλήθηκε από τον ίδιο στο Μουσείο του Βερολίνου πριν από περίπου ενάμιση αιώνα. Η κεφαλή ανήκε σε κολοσσιαίο άγαλμα της Αφροδίτης – προστάτιδας της πόλης, κατασκευασμένο από ντόπιο ασβεστόλιθο, το οποίο λατρευόταν σε ιερό της αρχαίας Λεύκολλας.

Πρόκειται «για αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής τέχνης των κλασικών χρόνων (4ος αιώνας π.Χ.), το οποίο αναδεικνύει το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή του σημερινού Δήμου μας, καθώς και τη στενή της σχέση με τον ευρύτερο ελληνικό κόσμο».

Σημειώνεται πως «για δεκαετίες, η τύχη του έργου δεν ήταν ευρέως γνωστή. Κατόπιν ενεργειών της Πολιτιστικής Υπηρεσίας του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας, το γλυπτό εντοπίστηκε στο Neues Museum Berlin και ξεκίνησαν συστηματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση ψηφιακού αντιγράφου του».