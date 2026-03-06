Το κλεμμένο μωσαϊκό της Ιταλίας επιστρέφει: Αποκαλύφθηκαν οι ρίζες του στη Μάρκε

Η υπόθεση ξεκίνησε από τη μεταφορά του έργου στη Γερμανία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Για μήνες θεωρούνταν ότι πρόκειται για αντικείμενο από την περιοχή του Βεζούβιου. Στην πραγματικότητα, το ερωτικό μωσαϊκό που παραδόθηκε πίσω στο ιταλικό κράτος το 2025 έκρυβε μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Μετά από δεκαετίες στη Γερμανία, το έργο επέστρεψε στην Ιταλία και ανατέθηκε στο Αρχαιολογικό Πάρκο Πομπηίας.

Μόνο χάρη σε νέες επιστημονικές έρευνες και διεπιστημονική συνεργασία αποκαλύφθηκε ότι το αντικείμενο δεν έχει άμεση σχέση με την Πομπηία. Το μωσαϊκό προέρχεται στην πραγματικότητα από μια ρωμαϊκή βίλα στη Μάρκε. Η υπόθεση μετατράπηκε έτσι σε ένα αυθεντικό αρχαιολογικό “ψυχρό έγκλημα”, που λύθηκε χάρη στη συνεργασία επιστημόνων, πανεπιστημίων και φορέων.

Η κλοπή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η ιστορία του μωσαϊκού ξεκινά στα πιο δραματικά χρόνια του 20ού αιώνα. Σύμφωνα με ανασύνθεση της Μονάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Καραμπινιέρων, το έργο κλάπηκε μεταξύ 1943 και 1944 από έναν αξιωματικό της Βέρμαχτ που βρισκόταν στην Ιταλία.

Ο αξιωματικός, υπεύθυνος για τη διαχείριση της στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, απέκτησε το μωσαϊκό κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και το μετέφερε στη Γερμανία. Αργότερα το παρέδωσε σε έναν Γερμανό φίλο. Το έργο παρέμεινε σε εκείνη την οικογένεια για δεκαετίες, μέχρι που οι κληρονόμοι αποφάσισαν να το επιστρέψουν στο ιταλικό κράτος τον Ιούλιο του 2025.

Όταν το μωσαϊκό επέστρεψε στην Ιταλία, δεν υπήρχαν αξιόπιστες πληροφορίες για την προέλευσή του. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να το αναθέσει προσωρινά στο Αρχαιολογικό Πάρκο Πομπηίας.

Η απόφαση δεν ήταν τυχαία: μωσαϊκά παρόμοια σε τεχνική, στυλ και θέμα τεκμηριώνονται καλά στην περιοχή του Βεζούβιου. Ωστόσο, η έρευνα που ξεκίνησε το ίδιο το Πάρκο άρχισε να αμφισβητεί αυτήν την αποδοχή. Οι αρχαιομετρικές αναλύσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Σαννίο, έδειξαν ότι η παραγωγή προέρχεται από το Λάτσιο, με διανομή σε υπερεπαρχιακή κλίμακα.

Η ανακάλυψη: «Το μωσαϊκό προέρχεται από τη Μάρκε»

Η αποκάλυψη ήρθε σχεδόν τυχαία. Κατά την παρουσίαση του μωσαϊκού το 2025, η αρχαιολόγος από τη Μάρκε Τζούλια Ντ’Άντζελο αναγνώρισε στοιχεία που παρέπεμπαν σε πολύ συγκεκριμένο αρχαιολογικό πλαίσιο.

Περαιτέρω έλεγχοι επέτρεψαν στους ερευνητές να συνδέσουν το αντικείμενο με μια ρωμαϊκή βίλα στο Ρόκα ντι Μόρο, οικισμό του δήμου Φολινιάνο, στην επαρχία Ασκολι Πιτσένο. Το μωσαϊκό ήταν ήδη τεκμηριωμένο στα τέλη του 18ου αιώνα, στοιχείο ότι το έργο ήταν γνωστό σε τοπικούς μελετητές πολύ πριν εξαφανιστεί.

Ένα βασικό κομμάτι της ανασύνθεσης προήλθε επίσης από πηγή του 19ου αιώνα. Ο ζωγράφος και αρχαιολόγος από το Ασκολι Τζούλιο Γκαμπριέλι (1832-1910) αναπαρέστησε το μωσαϊκό σε χειρόγραφο σημειωματάριό του γύρω στο 1868, που σήμερα φυλάσσεται στη δημοτική βιβλιοθήκη του Ασκολι Πιτσένο.

Δίπλα στο σκίτσο, ο Γκαμπριέλι σημείωσε ότι η ανακάλυψη είχε γίνει σε οικόπεδο της οικογένειας Μαλασπίνα στο Ρόκα ντι Μόρο. Ερμήνευσε τη σκηνή ως άνδρα που προσφέρει πουγκί με χρήματα σε ημίγυμνη γυναίκα και πρότεινε τον συμβολικό τίτλο «Ο Αποχαιρετισμός μιας Εταίρας».

Ένα αρχαιολογικό “ψυχρό έγκλημα” λύθηκε χάρη στην έρευνα

Η ιστορία δείχνει ότι η ανάκτηση ενός κλαπέντος έργου είναι μόνο το πρώτο βήμα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφού το έργο επέστρεψε στην Ιταλία, χρειάστηκαν επιστημονικές μελέτες, αρχαιολογικές συγκρίσεις και αρχειακή έρευνα για να αποκατασταθεί η αληθινή του ιστορία.

Η κοινή δουλειά της Μονάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Καραμπινιέρων, αξιωματούχων του Υπουργείου Πολιτισμού, του Αρχαιολογικού Πάρκου Πομπηίας και των εμπλεκόμενων πανεπιστημίων επέτρεψε να τοποθετηθεί το αντικείμενο ξανά στο αρχικό του πλαίσιο: μια ρωμαϊκή βίλα στη Μάρκε.

Νέα ιστορική αξία για τη Μάρκε

Σήμερα, το μωσαϊκό παραμένει εκτεθειμένο στην Πομπηία, αλλά η ανακάλυψη της προέλευσής του ανοίγει νέες προοπτικές για την ανάδειξη του χώρου στο Ρόκα ντι Μόρο. Το αντικείμενο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής ιστορίας και της καλλιτεχνικής οικονομίας του ρωμαϊκού κόσμου, όπου εξειδικευμένα εργαστήρια του Λατίου εξάγανε μωσαϊκά υψηλής ποιότητας σε διάφορες περιοχές της χερσονήσου.

Μετά από ένα ταξίδι άνω των ογδόντα ετών, που περιλάμβανε πόλεμο, ιδιωτικές συλλογές και αρχαιολογικές έρευνες, το ερωτικό μωσαϊκό ανακτά επιτέλους τη πραγματική ιστορική του ταυτότητα. Μια ιστορία που δείχνει πώς κάθε αντικείμενο μπορεί να κρύβει έναν σύνθετο δρόμο γεμάτο μνήμη, έρευνα και πολιτιστική αποκατάσταση.

