Επαναπατρίστηκε κυπριακή αρχαιότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο - Πώς εντοπίστηκε

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 13:15

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 7 Μαρτίου 2026 παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο μία (1) Κυπριακή αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται για Πρόχους του τύπου Μελανού επί Ερυθρού ΙΙΙ (ΙV) της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750 - 600 π.Χ.) με σφαιρικό σώμα, κοντό κυλινδρικό λαιμό, ελαφρώς υπερυψωμένη κάθετη λαβή από τον λαιμό στον ώμο και διακόσμηση μαύρου χρώματος σε κοκκινωπό στιλπνό φόντο που αποτελείται από ομάδες ομόκεντρων κύκλων σε κάθε πλευρά και ταινίες γύρω από τον λαιμό. Το χείλος δεν σώζεται.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Watsons Auctioneers και τους δωρητές για την οικειοθελή παράδοση της αρχαιότητας στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και στο Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.