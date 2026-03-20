Εκστρατεία στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για καταπολέμηση παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 12:45

Με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας ευαισθητοποίησης ξεκίνησε σήμερα η παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης του ταξιδιωτικού κοινού για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία υλοποιείται από την UNESCO με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην UNESCO, τόνισε η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου χαιρετίζοντας την έναρξη της εκστρατείας στον χώρο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα «Γλαύκος Κληρίδης», στη Λάρνακα. Η δράση αυτή αντανακλά την κοινή μας δέσμευση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την καταπολέμηση της λεηλασίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων, επεσήμανε η κα Υφυπουργός, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς το Γενικό Διευθυντή της UNESCO για την συμβολή του, και προς όλους τους εταίρους που συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, περιλαμβανομένων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην UNESCO, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε προς την Hermes Airports, για την πολύτιμη στήριξη σε αυτό το εγχείρημα και πρόσθεσε ότι «η Κύπρος έχει την τιμή να φιλοξενεί την ευρωπαϊκή έναρξη αυτής της παγκόσμιας εκστρατείας της UNESCO, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της σταθερής προσήλωσης της χώρας μας στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της ουσιαστικής της συμβολής και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει σε διεθνές επίπεδο».

«Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κοινή ευθύνη. Ευελπιστούμε ότι η εκστρατεία αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημόσιας ευαισθητοποίησης και θα ενδυναμώσει την κοινή μας βούληση για τη διατήρηση και προστασία της κοινής πολιτιστικής μας παρακαταθήκης», κατέληξε η κα Υφυπουργός.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού κ. Γιώργου Παπαγεωργίου, της Προέδρου της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO Δρος Μαρίνας Σολομίδου Ιερωνυμίδου και της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κας Ευτυχίας Ζαχαρίου.

Η Δρ Σολομίδου Ιερωνυμίδου σε δήλωσή της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς στερεί από τους λαούς στοιχεία που συνδέονται με την ιστορική τους μνήμη και ταυτότητα. Η UNESCO διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση διεθνών πολιτικών και συνεργειών για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση αυτών των δράσεων σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η πρωτοβουλία που παρουσιάζεται σήμερα αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία της σύμπραξης δημόσιων φορέων, διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών εταιρειών, όπως η Hermes Airports, στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης».