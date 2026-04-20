Εναρκτήρια διάλεξη της νέας σειράς αρχαιολογικών ομιλιών στην Πάφο

Δημοσιεύθηκε 20.04.2026 10:00

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διάδοση των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στο νησί.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και αξιόλογη προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, η εναρκτήρια διάλεξη της νέας σειράς επιστημονικών ομιλιών που εγκαινίασε το Ερευνητικό Κέντρο της Πολωνικής Αποστολής Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Βαρσοβίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διάδοση των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στο νησί, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο, αναδεικνύοντας τη σημασία της Κύπρου ως σταυροδρόμι πολιτισμών.

Την εναρκτήρια διάλεξη παρουσίασε ο Δρ. Ευστάθιος Ράπτου, Αρχαιολογικός Λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, με θέμα: «Lux ex tenebris. Οι τάφοι ως πηγή γνώσης για την ιστορία και την κοινωνία της αρχαίας Πάφου».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Δρ. Ράπτου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των ταφικών συνόλων ως πρωτογενών πηγών στην αρχαιολογική έρευνα. Όπως επεσήμανε, οι τάφοι προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις ταφικές πρακτικές, τις θρησκευτικές αντιλήψεις, καθώς και για την αντίληψη των αρχαίων κοινωνιών σχετικά με τον θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή.

Παράλληλα, μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα, καθίσταται δυνατή η κατανόηση των κοινωνικών δομών, των πολιτισμικών αξιών και των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων της αρχαίας Κύπρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυτική περιοχή του νησιού, όπου οι τάφοι αποτελούν βασική πηγή τεκμηρίωσης για τις σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν μετά το τέλος των βασιλείων, κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο.

Η διάλεξη υπογράμμισε επίσης τη συμβολή των ταφικών ευρημάτων στην εδραίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο, προσφέροντας ένα πολύτιμο παράθυρο στην κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη της εποχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Πάφο και σηματοδοτεί την έναρξη μιας δυναμικής σειράς διαλέξεων, που φιλοδοξεί να φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα και τα νέα επιστημονικά δεδομένα.