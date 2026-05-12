Η φωτογραφική έκθεση «ΟΙΚΙΑ» παρουσιάστηκε στους Υπουργούς ΕΕ αρμόδιους για στέγαση

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 16:10

Η φωτογραφική έκθεση «ΟΙΚΙΑ» του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών η οποία αναδεικνύει την εξέλιξη της κατοικίας στην Κύπρο από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, παρουσιάστηκε στους Υπουργούς κρατών μελών αρμοδίων για την στέγαση και άλλους αξιωματούχους, στο πλαίσιο της Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης για τη Στέγαση η οποία πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η Άτυπυ Υπουργική Συνάντηση φιλοξενείται στην Κύπρο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου και με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, Υπουργών, Υφυπουργών και ανώτατων αξιωματούχων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και εκπροσώπων φορέων της Ένωσης και του στεγαστικού τομέα.

Τη Δευτέρα, αναφέρεται, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Πολιτιστικό Κέντρο Αμμοχώστου στη Δερύνεια, όπου ενημερώθηκαν για το Κυπριακό και ιδιαίτερα για το ζήτημα της Αμμοχώστου.

Ακολούθως, οι Υπουργοί και οι αντιπροσωπείες τους επισκέφθηκαν τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας, όπου παρακάθησαν σε δείπνο που παρέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών. «Στην πρόποσή του, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην κοινή δέσμευση των κρατών μελών για αντιμετώπιση των στεγαστικών προκλήσεων, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων, πιο βιώσιμων και οικονομικά προσιτών λύσεων στέγασης για τους Ευρωπαίους πολίτες», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο περιθώριο του επίσημου δείπνου, παρουσιάστηκε η φωτογραφική έκθεση «ΟΙΚΙΑ», που διοργανώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης, αναδεικνύεται η μακραίωνη ιστορία και η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη της κατοικίας στην Κύπρο, από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Ο επισκέπτης της έκθεσης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και να παρατηρήσει τις μεταβολές στη μορφή, τα υλικά και τη λειτουργία της κατοικίας, σημειώνεται.

«Η έκθεση φωτίζει την έννοια 'σπίτι' ως βασική ανθρώπινη ανάγκη, αλλά και ως ζωντανός φορέας πολιτισμού, ταυτότητας και κοινωνικής οργάνωσης. Παράλληλα, αναδεικνύει τις προκλήσεις που συνδέονται με τη στέγαση στη σημερινή εποχή, ενισχύοντας τον ευρύτερο διάλογο γύρω από καίρια ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και το δικαίωμα στην κατοικία», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι σήμερα Τρίτη, οι αρμόδιοι Υπουργοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες της Άτυπης Συνάντησης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Τις εργασίες της συνάντησης θα απασχολήσουν η αντιμετώπιση των διοικητικών και κανονιστικών εμποδίων που προκαλούν καθυστερήσεις στην κατασκευή κατοικιών στην ΕΕ, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων Αρχών και στην αξιοποίηση της ψηφιοποίησης, αναφέρεται.

Παράλληλα, προστίθεται, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τρόπους κάλυψης του επενδυτικού κενού στον τομέα της στέγασης, μέσω ενίσχυσης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και προώθησης επενδύσεων σε οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών στέγασης και τη βελτίωση της προσιτότητας, της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας της στέγασης για όλους τους πολίτες, καταλήγει.

