Διδυμότειχο: Ένα δέντρο στην κορυφή του Τεμένους Βαγιαζήτ

Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 18:30

Ένα ιδιαίτερα συμβολικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο έργο αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην κορυφή της νέας ξύλινης στέγης τοποθετήθηκε τμήμα δέντρου από τους Ελβετούς τεχνίτες που έχουν αναλάβει την κατασκευή της, ακολουθώντας το παραδοσιακό έθιμο της πατρίδας τους, γνωστό ως «Aufrichte».

Το συγκεκριμένο έθιμο εφαρμόζεται στην Ελβετία με την ολοκλήρωση του ξύλινου σκελετού μιας στέγης και συμβολίζει την επιτυχή πρόοδο των εργασιών. Για τις ανάγκες του έργου στο Τέμενος Βαγιαζήτ χρησιμοποιείται ειδική ξυλεία που μεταφέρθηκε από την Ελβετία στο Διδυμότειχο.

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για δέντρο με ρίζες αλλά για μεγάλο τμήμα κορμού, το οποίο στερεώθηκε στην κορυφή της στέγης σύμφωνα με την παράδοση. Χαρακτήρισε μάλιστα την κίνηση ως «μια όμορφη παράδοση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της στέγης, η οποία θα καλυφθεί με πλάκες μολύβδου, όπως ακριβώς ήταν στην αρχική της μορφή. Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του μιναρέ, ο οποίος είχε επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά του 2017.

Από την πλευρά του, ο μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ σημείωσε ότι οι πέτρες του μιναρέ απομακρύνθηκαν μία προς μία, αριθμήθηκαν και πλέον επανατοποθετούνται στις αρχικές τους θέσεις.

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν ακόμη καθαρισμούς, συντήρηση του κτιρίου και των τοιχογραφιών, αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργία εκδοτηρίων και κατασκευή χώρων υγιεινής.

Το Τέμενος Βαγιαζήτ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία της Ευρώπης και τοπόσημο για το Διδυμότειχο. Χτίστηκε το 1420, όταν η πόλη αποτελούσε πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και θεωρείται το μεγαλύτερο μουσουλμανικό μνημείο των Βαλκανίων και ένα από τα σημαντικότερα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Το επιβλητικό τέμενος δεσπόζει στην κεντρική πλατεία της πόλης, κάτω από το Κάστρο του Διδυμοτείχου, με τον πέτρινο μιναρέ ύψους 22 μέτρων να αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς. Η μνημειώδης ξύλινη πυραμιδοειδής στέγη του καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά του Μαρτίου του 2017, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές τόσο στα ξύλινα στοιχεία όσο και στον τοιχογραφικό διάκοσμο του μνημείου.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έχει τονίσει στο παρελθόν ότι η αποκατάσταση της ξύλινης στέγης αποτελεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο, καθώς η φωτιά είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά την αρχική κατασκευή. Όπως έχει επισημάνει, στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση του μνημείου με σεβασμό στην αυθεντική μορφή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην πυρασφάλεια όσο και στη διατήρηση όλων των αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Τα Νέα