Προκήρυξη εργασιών συντήρησης της Παναγίας της Μελανδρίνας στα κατεχόμενα

Δημοσιεύθηκε 19.05.2026 15:58

Δρομολογούνται οι εργασίες συντήρησης στην Εκκλησία της Παναγίας της Μελανδρίνας στα κατεχόμενα.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, έχουν προκηρυχθεί οι προσφορές για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της Μελανδρίνας, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωριών Καλογραία και Αγιος Αμβρόσιος.

Στην εκκλησία, η οποία χρονολογείται στον 14ο-15ο αιώνα, είχαν εκτελεστεί, το 2014, εργασίες διασωστικής φύσεως προκειμένου να αποτραπεί η ολοκληρωτική κατάρρευση του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και θα υλοποιηθεί υπό της επίβλεψη της UNDP.

(ΚΥΠΕ/ΑΧΡ/ΑΑΡ)