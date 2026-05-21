Εκσυγχρονίζεται το Λούβρο: Η αρχιτεκτονική ομάδα και οι άξονες του σχεδίου «Nouvelle Renaissance»

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 08:10

Το Λούβρο προχωρά στον φιλόδοξο εκσυγχρονισμό του, ανακοινώνοντας την αρχιτεκτονική ομάδα που θα αναλάβει το έργο, με τίτλο «Nouvelle Renaissance» («Νέα Αναγέννηση»), ένα σχέδιο επέκτασης άνω του 1 δις ευρώ που περιλαμβάνει νέα είσοδο και ειδικό εκθεσιακό χώρο για τη Μόνα Λίζα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jo Lawson-Tancred στο Artnet, τα αρχιτεκτονικά γραφεία Selldorf Architects από τη Νέα Υόρκη και Studios Architecture Paris θα ηγηθούν του έργου, που φέρει τον τίτλο «Nouvelle Renaissance» («Νέα Αναγέννηση»). Το σχέδιο, με εκτιμώμενο κόστος που ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στοχεύει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του μουσείου, όπως η φθορά των υποδομών, ο υπερβολικός συνωστισμός και οι ελλείψεις στην ασφάλεια.

Το σχέδιο είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στις αρχές του 2025 και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέας εισόδου, με στόχο την αύξηση των επισκεπτών κατά περίπου τρία εκατομμύρια ετησίως, καθώς και τη δημιουργία αυτόνομου εκθεσιακού χώρου 33.000 τετραγωνικών ποδιών αφιερωμένου αποκλειστικά στο πιο διάσημο έργο του μουσείου, τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο νέος διευθυντής του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό, επιβεβαίωσε ότι το μουσείο προχωρά με το σχέδιο, το οποίο είχε αρχικά διαμορφώσει η προκάτοχός του, Λοράνς ντε Καρ, πριν αποχωρήσει νωρίτερα φέτος.

Απεικόνιση του νέου σχεδιαζόμενου εξωτερικού χώρου του Λούβρου. Εικόνα: STUDIOS Architecture Paris και Selldorf Architects.

Ωστόσο, το τελικό κόστος παραμένει ασαφές. Οι πρώτες εκτιμήσεις της ντε Καρ έκαναν λόγο για περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η γαλλική ελεγκτική αρχή τοποθέτησε το κόστος στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά της γαλλικής προεδρίας, το ποσό είχε εκτιμηθεί έως και στα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας στη Le Monde, ο Λεριμπό χαρακτήρισε το έργο «κρίσιμο και αναγκαίο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιμέρους προσαρμογών για εξοικονόμηση πόρων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μείωση του κόστους.

Παρότι επικριτές θεωρούν ότι το σχέδιο δίνει υπερβολική έμφαση σε εντυπωσιακές παρεμβάσεις αντί στην ουσιαστική συντήρηση του κτιρίου, η «Νέα Αναγέννηση» αντιμετωπίζεται από πολλούς ως αναγκαία απάντηση στα προβλήματα που ταλάνισαν το Λούβρο τον τελευταίο χρόνο, από διαρροές και απεργίες προσωπικού μέχρι σκάνδαλα και διοικητικές αναταράξεις.

Επικεφαλής της Selldorf Architects είναι η γερμανικής καταγωγής Ανάμπελ Σέλντορφ, γνωστή για παρεμβάσεις σε μεγάλα μουσεία, όπως η National Gallery του Λονδίνου, η Frick Collection στη Νέα Υόρκη και το Smithsonian American Art Museum. Η Studios Architecture Paris αποτελεί το γαλλικό σκέλος διεθνούς αρχιτεκτονικού ομίλου και είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Φρανκ Γκέρι για το μουσείο Fondation Louis Vuitton.