Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέματα
Αρχιτεκτονική
Ιστορία
Πόλη - Εξοχή
Προσφορές για έργα συντήρησης σε εκκλησία στον Αγ. Αμβρόσιο και μελέτη για Χαμάμ στη Λευκωσία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.05.2026 17:07
Προσφορές για έργα συντήρησης σε εκκλησία στον Αγ. Αμβρόσιο και μελέτη για Χαμάμ στη Λευκωσία

Προσφορές για έργα συντήρησης σε εκκλησία στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο και εκπόνηση μελέτης για συντήρηση χαμάμ στη Λευκωσία προανήγγειλε σε πρόσφατες αναρτήσεις του στα ΜΚΔ ο Σώτος Κτωρής, συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι προκηρύχθηκαν οι προσφορές για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της Υπάτης, η οποία χρονολογείται στον 12ο αιώνα, και η οποία ευρίσκεται πλησίον της κοινότητας του Αγίου Αμβροσίου, στην επαρχία Κερύνειας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υλοποιηθεί υπό την επίβλεψη της UNDP.

Επίσης αναφέρει ότι ξεκίνησε η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την συντήρηση του λουτρού (Χαμάμ) του Ταντή, στην περιοχή του Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία.

Την εκπόνηση της μελέτης ανέλαβε ομάδα υπό την Οζγκέ Οζμπέκογλου και τον Χρίστο Σιαμαρή.

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΑΓΚ)

Tags

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΣΩΤΟΣ ΚΤΩΡΗΣ
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χαμάμ Ταντή
Άγιος Αμβρόσιος
Παναγία της Υπάτης
εργασίες συντήρησης
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα