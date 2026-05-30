Προσφορές για έργα συντήρησης σε εκκλησία στον Αγ. Αμβρόσιο και μελέτη για Χαμάμ στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 30.05.2026 17:07

Προσφορές για έργα συντήρησης σε εκκλησία στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο και εκπόνηση μελέτης για συντήρηση χαμάμ στη Λευκωσία προανήγγειλε σε πρόσφατες αναρτήσεις του στα ΜΚΔ ο Σώτος Κτωρής, συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι προκηρύχθηκαν οι προσφορές για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της Υπάτης, η οποία χρονολογείται στον 12ο αιώνα, και η οποία ευρίσκεται πλησίον της κοινότητας του Αγίου Αμβροσίου, στην επαρχία Κερύνειας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υλοποιηθεί υπό την επίβλεψη της UNDP.

Επίσης αναφέρει ότι ξεκίνησε η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την συντήρηση του λουτρού (Χαμάμ) του Ταντή, στην περιοχή του Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία.

Την εκπόνηση της μελέτης ανέλαβε ομάδα υπό την Οζγκέ Οζμπέκογλου και τον Χρίστο Σιαμαρή.

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΑΓΚ)