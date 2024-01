Σημαντική διάκριση ΟΒΕ για τον Κύπριο designer Μιχάλη Αναστασιάδη

Τον Κύπριο designer, Μιχάλη Αναστασιάδη, για τη σημαντική διάκριση ΟΒΕ (The Most Excellent Order of the British) του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, συγχαίρει, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στην πλατφόρμα «Χ», η Υφυπουργός Πολιτισμού, Λίνα Κασσιανίδου.

«Ο Βασιλιάς Κάρολος τίμησε ένα σπουδαίο Κύπριο designer, τον Μιχάλη Αναστασιαδη, με O.B.E (Officer of the Order of the British Empire) για την συνεισφορά του στον χώρο του design. Εμείς όλοι οι φίλοι του νιώθουμε περήφανοι για αυτή την εξαιρετική τιμή που επιστεγάζει χρόνια δημιουργικής εργασίας. Μπράβο και πάλι μπράβο», γράφει η κ. Κασσιανίδου.