The New Raw: Οι αρχιτέκτονες που μετατρέπουν σκουπίδια σε χρηστικά αντικείμενα

Η Φωτεινή Σετάκη και ο Πάνος Σακκάς με τη βοήθεια ρομπότ μεταμορφώνουν τα πλαστικά απορρίμματα σε μοντέρνα έπιπλα

Της Κατερίνας Καμπόσου

Πρωτότυπα παγκάκια, ιδιαίτερα πολυχρηστικά έπιπλα για χώρους γραφείων, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων και για διάφορους άλλους δημόσιους χώρους, προκύπτουν από πλαστικά απορρίμματα, που με τη βοήθεια της ρομποτικής και της τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταμορφώνονται, αλλάζουν σχήμα και υφές, ενώ παράλληλα είναι 100% κυκλικά. Πίσω από το συγκεκριμένο πρότζεκτ βρίσκεται μια ομάδα αρχτεκτόνων, η Φωτεινή Σεττάκη και ο Πάνος Σακκάς, που αν και Αθηναίοι, έστησαν το στούντιό τους The New Raw στο Ρότερνταμ, με στόχο να δώσουν μια νέα πνοή στα πεταμένα υλικά. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στην Ολλανδία.

© Michele Margot

«Στην Ολλανδία βρεθήκαμε το 2010 για μεταπτυχιακές σπουδές. Αποφασίσαμε να μείνουμε παραπάνω για να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που είχε να προσφέρει ο τόπος σε επαγγελματικό επίπεδο. Μας κέντρισε το ενδιαφέρον η προσβασιμότητα στη βιοτεχνική/βιομηχανική τεχνολογία, η ανοιχτότητα και η φιλοσοφία “just do it” που διέπει την ολλανδική κουλτούρα στο design. Η συνειδητή απόφαση να γνωρίσουμε έναν νέο τόπο και το να είμαστε ανοιχτοί στο να μάθουμε ό,τι αυτός είχε να μας προσφέρει, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του The New Raw στην Ολλανδία» μου λένε.

© Federico Floriani

Στα αντικείμενα που δημιουργούν με τη χρήση 3D printing, ξεχωρίζει μια συλλογή από παιχνιδιάρικα παγκάκια με τολμηρή υφή εμπνευσμένη από τις τεχνικές πλεξίματος, ένα γλυπτό μήκους 18 μέτρων που αναζωογονεί τον χώρο εισόδου των γραφείων μιας ολλανδικής εταιρείας και είναι εμπνευσμένο από τη γεωλογική διαστρωμάτωση, τρισδιάστατα τυπωμένα έπιπλα δρόμου με ενσωματωμένες ζαρντινιέρες που προωθούν έναν υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής στην πόλη και που εξυπηρετούν μια χαλαρή στάση σώματος. Επίσης, μια σειρά επίπλων παραλίας η οποία κατασκευάζεται ψηφιακά από ανακυκλωμένα θαλάσσια πλαστικά απόβλητα μέσω ρομποτικής τρισδιάστατης εκτύπωσης και αποτελείται από τρία διαφορετικά προϊόντα: το γυμναστήριο, το μονοπάτι και την ξαπλώστρα. Πώς ακριβώς προέκυψαν όλα αυτά με τη χρήση απορριμμάτων;

© Stefanos Tsakiris

«Στη δουλειά μας επεξεργαζόμαστε καθημερινά διαφορετικούς τύπους πλαστικών απορριμμάτων. Χρησιμοποιώντας την τεχνική του robotic 3d printing, τα μετατρέπουμε σε έπιπλα και αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η τεχνική μας αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο κατασκευής που ήρθε να επεκτείνει και να συμπληρώσει την παραδοσιακή χειροποίητη τεχνική μέσα από τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων. Στην περίπτωση του ανακυκλωμένου πλαστικού, το 3d printing γίνεται ένα εργαλείο που μπορεί να μετατρέψει ένα αμιγώς βιομηχανικό υλικό, όπως είναι το πλαστικό, σε ένα υλικο “ψηφιακά” χειροποίητο. Μέσω της δουλειάς μας θέλουμε να δείξουμε ότι τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν να αποτελέσουν μια νέα πρώτη ύλη που με τη χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε τοπικά να μεταμορφώνεται σε αντικείμενα υψηλής αξίας που όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Έτσι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από την αφηγηματικότητά τους σε θέματα βιωσιμότητας, υλικότητας και τρόπου παραγωγής. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αυτήν την ιδέα κατασκευάζαμε μικρά αντικείμενα, όπως βάζα.

© Michele Margot

»Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η γνώση μας για την τεχνική και το υλικό ωρίμασαν και μπορούμε πλεόν να κατασκευάζουμε πιο μεγάλα και σύνθετα αντικείμενα, όπως έπιπλα για δημόσιους χώρους, έπιπλα γραφείων, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων κ.ο.κ. Ένα από τα τελευταία μας έργα ήταν μια ρεσεψιόν για την είσοδο ενός κτιρίου γραφείων στην Ουτρέχτη, η οποία είχε μήκος 18 μέτρα. Μας ενδιαφέρει τόσο η σχεδιαστική όσο και η περιβαλλοντική διάσταση κάθε αντικειμένου που δημιουργούμε. Κάθε αντικείμενο που σχεδιάζουμε αφηγείται μια ιστορία ανακύκλωσης και οικολογίας».

© Stefanos Tsakiris



Παράλληλα, η Φωτεινή και ο Πάνος συμμετέχουν σε διάφορα πρωτοποριακά πρότζεκτς κατά καιρούς όπως το Print Your City, που έχει τρέξει δύο φορές στην Ελλάδα – το 2018-19 στη Θεσσαλονίκη και το 2023 στην Ελευσίνα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κάτοικοι της πόλης έγιναν συν-δημιουργοί μέσω της συμμετοχής τους τόσο στην ανακύκλωση του πλαστικού από το κέντρο της πόλης, αλλά και συμμετέχοντας στον σχεδιασμό με τη χρήση ενός on line application στην πρώτη περίπτωση και με τις ζωγραφιές των παιδιών στη δεύτερη. Όπως μου περιγράφουν: «Για εμάς το ανακυκλωμένο πλαστικό θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση για τον εξοπλισμό δημόσιου χώρου ως ένα υλικό που αντέχει στον καιρό και είναι χαμηλής συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα ευκαιρία για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Αυτή η ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες και αυτό το εξετάσαμε για πρώτη φορά με το Print Your City στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πώς μέσα σε μια ακτίνα 15 χλμ., μέρος των πλαστικών απορριμάτων της Θεσσαλονίκης έκλεινε έναν κύκλο και με τη συμμετοχή των κατοίκων από σκουπίδι μετατρέπονταν σε δημόσιο καθιστικό με φύτευση».

© Michele Margot

© Michele Margot

Πηγή: athensvoice.gr