Φοιτητικές εστίες στη Λεμεσό: Αυτή η πρόταση κέρδισε το πρώτο βραβείο - Τα κριτήρια, η έκθεση και η κριτική επιτροπή (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 27.10.2025 08:22

Όλες οι υποβληθείσες μελέτες θα παρουσιαστούν σε δημόσια έκθεση στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολωμονίδης» από τις 19 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025.

Στο αρχιτεκτονικό γραφείο NOA Architects L.L.C. απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 35.000 ευρώ. σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, για τα αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αρ. 50/2025 για τη Μελέτη και Επίβλεψη του έργου για την ανέγερση φοιτητικών εστιών», ένα έργο που εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής έως το 2030.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και συγκέντρωσε πενήντα τέσσερις έγκυρες συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και τη δημιουργικότητα της κυπριακής αρχιτεκτονικής κοινότητας.

Όλες οι υποβληθείσες μελέτες, σημειώνεται, θα παρουσιαστούν σε δημόσια έκθεση στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολωμονίδης» από τις 19 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να γνωρίσουν τα έργα και να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο για την πανεπιστημιακή Λεμεσό του μέλλοντος.

Τι ανέφερε ο Αρμεύτης

Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης δήλωσε ότι η ανέγερση των φοιτητικών εστιών αποτελεί ένα έργο που συνδέει την κοινωνική πολιτική, την αρχιτεκτονική ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε, μέσα από το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, η Λεμεσός επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του αστικού σχεδιασμού ως πράξη κοινωνικής συνοχής, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια πόλη που στηρίζει τη γνώση, τη νέα γενιά και το δικαίωμα όλων στην κατοικία. Ευχαρίστησε, ακόμη, όλα τα αρχιτεκτονικά γραφεία για τη συμμετοχή τους και την Κριτική Επιτροπή για το υψηλό επίπεδο της διαδικασίας.

Τα βραβεία

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο NOA Architects L.L.C. με χρηματικό έπαθλο 35.000 ευρώ. Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η ομάδα της Χριστίνας Αργυρού, η οποία θα λάβει 25.000 ευρώ. Το τρίτο βραβείο μοιράστηκαν ισότιμα δύο ομάδες: το γραφείο AREA, Architecture Research Athens OE και η ομάδα των Χ. Παπά, Ε. Μοσχοβάκου και Σ. Αμπατζόγλου, λαμβάνοντας από 7.500 ευρώ η καθεμία. Έπαινοι απονεμήθηκαν στις ομάδες της Αίγλης Πατσαλίδου και του Παναγιώτη Λιασή, καθώς και των Χρίστου Παύλου και Χριστιάνας Καραγιώργη, με χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση.

Εύφημοι μνείες δόθηκαν στα αρχιτεκτονικά γραφεία Constanti Architects (ENA pros EKATO) L.L.C. και στους Λούη Λοΐζου, Μάριο Κυριάκου και Γιώτη Τσαγγάρη, με βραβείο 2.500 ευρώ.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

Η καινοτομία και η πρωτοτυπία της ιδέας, η σαφήνεια της αρχιτεκτονικής ταυτότητας,

Η ποιότητα της σύνθεσης,

Η σχέση του έργου με τον περιβάλλοντα χώρο,

Η ανταπόκριση στο κτιριολογικό πρόγραμμα και στις λειτουργικές απαιτήσεις,

Η συμμόρφωση με τον προϋπολογισμό,

Η βιοκλιματική και ενεργειακή προσέγγιση,

Η ικανότητα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και

Η τεχνολογική και κατασκευαστική επάρκεια.

Κριτική επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή αποτελούνταν από τον Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, τον Ηρακλή Αχνιώτη ως εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τον Αλέξη Παπαδόπουλο και τον Κωνσταντίνο Αβρααμίδη ως εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, την Ελένα Κωνσταντινίδου ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον Ηρακλή Παπαχρίστου, επαγγελματικό σύμβουλο του Δήμου Λεμεσού, και την Κατερίνα Λουκαΐδου, λειτουργό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.