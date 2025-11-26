Παράθυρο logo
Αρχιτεκτονική
Πόλη - Εξοχή
Aνησυχία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης
Δημοσιεύθηκε 26.11.2025 02:00
Aνησυχία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης

Την έντονη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης στη Λευκωσία, εκφράζει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, παρά τη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το κτήριο παραμένει εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο, ενώ η δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών καταδεικνύει ότι οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, σημειώνεται, ανακοινώσεις και δηλώσεις δείχνουν την πιθανότητα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω αβεβαιότητα για την τύχη του κτηρίου.

Ο Σύλλογος τονίζει πως το κτήριο της Φανερωμένης «αποτελεί σημαντικό τμήμα της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λευκωσίας και πως η επανάχρηση και ανακαίνισή του για σκοπούς φοιτητικής στέγασης και εκπαιδευτικών λειτουργιών θα συμβάλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου, θα ενισχύσει την παρουσία νέων ανθρώπων στην παλιά πόλη και θα προσφέρει ζωτική ώθηση στην τοπική οικονομία και κοινωνία».

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Υπουργείο Οικονομικών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Δήμο Λευκωσίας, «να προχωρήσουν άμεσα σε εποικοδομητικό διάλογο και στην επίλυση των υφιστάμενων διαφορών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι διαδικασίες ανακαίνισης και αξιοποίησης του κτηρίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τους σχεδιασμούς που έχουν ήδη δημοσίως παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια».

Η καθυστέρηση εντείνει τη φθορά ενός ιστορικού κτηρίου που θα έπρεπε ήδη να αποτελεί πρότυπο επιτυχημένης επανάχρησης, αναφέρει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και δηλώνει πως βρίσκεται στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων για παροχή τεχνικής γνώσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και συνεργασίας, με στόχο τη διάσωση, αναβάθμιση και λειτουργική επανένταξη του κτηρίου Φανερωμένης στον αστικό ιστό.

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

«Παραμυθκιών Ήχοι – Η Καρκιά της Ρήγαινας» στο Artos House

26.11.2025 16:50

Post thumbnail or placeholder

Χριστουγεννιάτικο παζαράκι στη Βάβλα με γεύσεις από μέλι και δημιουργικές δραστηριότητες

26.11.2025 16:25

Post thumbnail or placeholder

Η Alexa Michael κυκλοφορεί το πρώτο της music video “Crush”

26.11.2025 16:18

Post thumbnail or placeholder

Ο Παναγιώτης Αλεξάνδρου κυκλοφορεί το νέο του single “Περπατάω”

26.11.2025 16:05

Post thumbnail or placeholder

«In Parallel: Conversations on Love, Life & Light » : Ομαδική έκθεση στο 125 Space

26.11.2025 11:57

Post thumbnail or placeholder

Οι εκδηλώσεις Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

26.11.2025 10:04

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ