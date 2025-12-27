Ξεκινούν εργασίες συντήρησης σε 2 εκκλησίες σε Σύγκραση και Λεύκα (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 27.12.2025 13:48

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση - κοντά στο Τρίκωμο - είναι μία «πολύ σημαντική εκκλησία», ανέφερε ο κ. Κτωρής.

Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση και στην εκκλησία της Παναγίας της Ακεντούς στη Λεύκα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

Σύμφωνα με τον κ. Κτωρή πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά μνημεία.

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση - κοντά στο Τρίκωμο - είναι μία «πολύ σημαντική εκκλησία», ανέφερε ο κ. Κτωρής ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, σημειώνοντας ότι είναι χτισμένη στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 6ου αιώνα, ενώ η βασική εκκλησία χρονολογείται στη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, πιθανόν στον 11ο ή 12ο αιώνα.

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com

Μέρος του πατώματος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο ιερό του ναού του Αγίου Προκοπίου. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com

Η εκκλησία είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες, ανέφερε.

Τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου στον ναό του Αγίου Προκοπίου. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com

Επιγραφή στον ναό του Αγίου Προκοπίου που μαρτυρεί καταστροφή από πυρκαγιά και ανοικοδόμησή του. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com

Η άλλη εκκλησία στην οποία ξεκινούν εργασίες συντήρησης, είναι η Παναγία της Ακεντού στο χωριό Λεύκα, η οποία, περιλαμβάνεται στον κατάλογο αρχαίων μνημείων, ανέφερε ο κ. Κτωρής.







Οι εργασίες ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες, σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ