Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Ιστορία
Αρχιτεκτονική
Ξεκινούν εργασίες συντήρησης σε 2 εκκλησίες σε Σύγκραση και Λεύκα (φώτος)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.12.2025 13:48
Ξεκινούν εργασίες συντήρησης σε 2 εκκλησίες σε Σύγκραση και Λεύκα (φώτος)

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση - κοντά στο Τρίκωμο - είναι μία «πολύ σημαντική εκκλησία», ανέφερε ο κ. Κτωρής.

Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση και στην εκκλησία της Παναγίας της Ακεντούς στη Λεύκα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

Σύμφωνα με τον κ. Κτωρή πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά μνημεία.

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση - κοντά στο Τρίκωμο - είναι μία «πολύ σημαντική εκκλησία», ανέφερε ο κ. Κτωρής ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, σημειώνοντας ότι είναι χτισμένη στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 6ου αιώνα, ενώ η βασική εκκλησία χρονολογείται στη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, πιθανόν στον 11ο ή 12ο αιώνα. 

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com
Μέρος του πατώματος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο ιερό του ναού του Αγίου Προκοπίου. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com

Η εκκλησία είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες, ανέφερε.

Τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου στον ναό του Αγίου Προκοπίου. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com
Επιγραφή στον ναό του Αγίου Προκοπίου που μαρτυρεί καταστροφή από πυρκαγιά και ανοικοδόμησή του. Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια - Polignosi.com

Η άλλη εκκλησία στην οποία ξεκινούν εργασίες συντήρησης, είναι η Παναγία της Ακεντού στο χωριό Λεύκα, η οποία, περιλαμβάνεται στον κατάλογο αρχαίων μνημείων, ανέφερε ο κ. Κτωρής.



Οι εργασίες ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες, σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
Συντήρηση
Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό
Αρχιτεκτονική
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Ξεκινούν εργασίες συντήρησης σε 2 εκκλησίες σε Σύγκραση και Λεύκα (φώτος)

27.12.2025 13:48

Post thumbnail or placeholder

Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου: Στην καρδιά μιας λέσχης βιβλίου

27.12.2025 12:26

Post thumbnail or placeholder

Ανδρέας Μαυρογιάννης: Για την αγάπη της λογοτεχνίας

27.12.2025 12:11

Post thumbnail or placeholder

Το βιβλίο ως δώρο για τη Νάσια Διονυσίου

27.12.2025 11:33

Post thumbnail or placeholder

Ο Πέρι Μπαμόντε των Cure έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών

27.12.2025 09:55

Post thumbnail or placeholder

Η Sia εκθρόνισε τη Mariah Carey από την κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts στο Spotify (βίντεο)

27.12.2025 09:03

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ