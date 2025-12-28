Παράθυρο logo
Λειτούργησε η νέα λαϊκή αγορά Δερύνειας (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 28.12.2025 08:13
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αγοράς διαθέτουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 36 παραγωγών και γεωργών, προσφέροντας αναβαθμισμένες υποδομές για τη διάθεση φρέσκων προϊόντων.

Τέθηκε σε λειτουργία το Σάββατο η νέα Λαϊκή Αγορά Δερύνειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αγοράς διαθέτουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 36 παραγωγών και γεωργών, προσφέροντας αναβαθμισμένες υποδομές για τη διάθεση φρέσκων προϊόντων. 

Το έργο, αναφέρεται, περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους πώλησης, άνετους χώρους στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων για ΑμεΑ και οχήματα μεγάλου μεγέθους, καφετέρια, πλατεία, πεζοδρόμια, παιδότοπο, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και δημόσιους χώρους υγιεινής. 

Σύμφωνα με τον Δήμο, οι αναβαθμισμένες υποδομές δημιουργούν ένα φιλόξενο και λειτουργικό περιβάλλον τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Προστίθεται ότι η υλοποίηση της Λαϊκής Αγοράς «εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, στο Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές», και συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας». 

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στο ενάμισι εκατομμύριο ευρώ, αναφέρεται.

Η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 7:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ.

Δείτε φωτογραφίες: 

