Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας Ακεντούς στη Λεύκα

Δημοσιεύθηκε 05.01.2026 09:39

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας Ακεντούς (Ατζιεντούς) στο χωριό Λεύκα, λίγο πριν μπει το 2026, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο Σώτος Κτωρής, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτισμού, στις 29 Δεκεμβρίου. Όπως ανέφερε, οι εργασίες θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη του UNDP.

Σύμφωνα με την Πολυγνώση, η εκκλησία αποτελεί τη μοναδική εκκλησία του χωριού που επέζησε από την τουρκική εισβολή και περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Αρχαίων Μνημείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Αρχιτεκτονικά πρόκειται για μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό, τύπο που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Το εσωτερικό της εκκλησίας διέθετε τοιχογραφίες που έχουν καταστραφεί, ενώ οι εικόνες του ναού έχουν κλαπεί μετά την τουρκική εισβολή. Το 2019 είχε ήδη πραγματοποιηθεί συντήρηση με χρηματοδότηση της ΕΕ από την Τεχνική Επιτροπή.

Επιπλέον, όπως ανέφερε η ερευνήτρια Νάσα Παταπίου, η βενετική πηγή που καταγράφει την περιοχή της Λεύκας διασώζει το τοπωνύμιο «Κυρα-Παναγιά» (Χήρα Παναγιά), το οποίο πιθανότατα ταυτίζεται με τον μεσαιωνικό ναό της Παναγίας, γνωστός και ως Ακεντού ή Ατζιεντού. Το επίθετο Ατζιέντου ενδεχομένως αναφέρεται στην Παναγία που «γιατρεύει τους πόνους» στην κυπριακή διάλεκτο.