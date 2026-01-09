Η Πύλη Αμμοχώστου ανοίγει ξανά μετά από επτά χρόνια

Δημοσιεύθηκε 09.01.2026 09:51

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, η Πύλη Αμμοχώστου άνοιξε ξανά σήμερα τις πύλες της, επανασυνδέοντας ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Λευκωσίας με τη σύγχρονη ζωή της πόλης.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, η αποκατάσταση της Πύλης, έργο σχεδόν €1 εκατ., έγινε με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ιστορική της αξία, με στόχο να λειτουργήσει ξανά ως ζωντανός δημόσιος και πολιτιστικός χώρος στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Τα σημερινά εγκαίνια συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου: πολιτειακούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανθρώπους του πολιτισμού, καλλιτέχνες και πολίτες, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά συμβολική και κοινωνική σημασία του μνημείου.

Η επαναλειτουργία της Πύλης Αμμοχώστου δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο αποκατάστασης· είναι μια ισχυρή δήλωση ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί και πρέπει να επιστρέφει ενεργά στη ζωή της πόλης, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την Κύπρο. Ένα γεγονός με ιστορικό, πολιτιστικό και σύγχρονο αποτύπωμα, που αξίζει να καταγραφεί και να αναδειχθεί.

Κείμενο & φωτογραφίες : Μαρία Γεωργίου