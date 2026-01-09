Παράθυρο logo
Ιστορία
Πόλη - Εξοχή
Αρχιτεκτονική
Η Πύλη Αμμοχώστου ανοίγει ξανά μετά από επτά χρόνια
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.01.2026 09:51
Η Πύλη Αμμοχώστου ανοίγει ξανά μετά από επτά χρόνια

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, η Πύλη Αμμοχώστου άνοιξε ξανά σήμερα τις πύλες της, επανασυνδέοντας ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Λευκωσίας με τη σύγχρονη ζωή της πόλης.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, η αποκατάσταση της Πύλης, έργο σχεδόν €1 εκατ., έγινε με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ιστορική της αξία, με στόχο να λειτουργήσει ξανά ως ζωντανός δημόσιος και πολιτιστικός χώρος στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. 

Τα σημερινά εγκαίνια συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου: πολιτειακούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανθρώπους του πολιτισμού, καλλιτέχνες και πολίτες, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά συμβολική και κοινωνική σημασία του μνημείου.

Η επαναλειτουργία της Πύλης Αμμοχώστου δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο αποκατάστασης· είναι μια ισχυρή δήλωση ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί και πρέπει να επιστρέφει ενεργά στη ζωή της πόλης, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την Κύπρο. Ένα γεγονός με ιστορικό, πολιτιστικό και σύγχρονο αποτύπωμα, που αξίζει να καταγραφεί και να αναδειχθεί.

 

Κείμενο & φωτογραφίες : Μαρία Γεωργίου

 

 

Tags

Ιστορία
ΠΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Η ταινία The Voice of Hind Rajab προβάλλεται στο ΠΑΝΘΕΟΝ

09.01.2026 14:53

Post thumbnail or placeholder

Η Πύλη Αμμοχώστου ανοίγει ξανά μετά από επτά χρόνια

09.01.2026 09:51

Post thumbnail or placeholder

Τέχνη και Δημόσιος χώρος: Διάλεξη του Θεόδουλου Γρηγορίου στο PSI

08.01.2026 14:24

Post thumbnail or placeholder

Κώστας Χατζής & Daniela στο Θέατρο Ριάλτο

08.01.2026 14:15

Post thumbnail or placeholder

Οι εκθέσεις του 2026 που αξίζουν ολόκληρα ταξίδια

08.01.2026 13:10

Post thumbnail or placeholder

Η Λευκωσία αναδείχθηκε κορυφαία πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026

08.01.2026 12:31

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ