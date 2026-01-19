Ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης του ανεμόμυλου στα κατεχόμενα Λιμνιά (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 19.01.2026 15:48

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο κ. Τουντζάι τονίζει ότι η διατήρηση αυτών των μικρής κλίμακας κατασκευών, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομική και πολιτιστική ιστορία της Κύπρου, σημαίνει διατήρηση του κοινού παρελθόντος των κατοίκων του νησιού.

Ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωση του ανεμόμυλου στα κατεχόμενα Λιμνιά Αμμοχώστου, ανακοίνωσε ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Αλί Τουντζάι δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο κ. Τουντζάι τονίζει ότι η διατήρηση αυτών των μικρής κλίμακας κατασκευών, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομική και πολιτιστική ιστορία της Κύπρου, σημαίνει διατήρηση του κοινού παρελθόντος των κατοίκων του νησιού.

Προσθέτει ότι η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, που ιδρύθηκε το 2008 έχοντας αυτή την αντίληψη, ξεκίνησε εργασίες συντήρησης του εν λόγω ανεμόμυλου, σημειώνοντας ότι επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς υδάτινοι πόροι για την κατασκευή νερόμυλων στο νησί, σε ορισμένες περιοχές όπως η Αμμόχωστος και η Καρπασία, οι άνθρωποι είχαν βρει λύση στην κατασκευή ανεμόμυλων που χρησιμοποιούν την αιολική ενέργεια.

Αυτές οι κατασκευές, συνεχίζει, συγκαταλέγονται στη σημαντική κληρονομιά που αντικατοπτρίζει την ιστορική παραγωγική κουλτούρα του νησιού, την τοπική οικονομία και την προσαρμοστικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ο κ. Τουντζάι υπενθυμίζει επίσης ότι το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και ευχαριστεί όλους τους εμπειρογνώμονες και τους εργαζόμενους που συνέβαλαν σε αυτό.