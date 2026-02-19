Σημαντική πρόοδος στο έργο συντήρησης του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση Αμμοχώστου (φώτος)

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του καμπαναριού, επιχρίσματα, καθαρισμό της στέγης και των γεισών, καθώς και την επικάλυψη των τοιχίων της αυλής με ασβεστοκονίαμα.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση Αμμοχώστου, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο έργου της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποίηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Συγκεκριμένα, οι εργασίες συντήρησης της λιθοδομής βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιλαμβάνουν καθαρισμό της πέτρας, απομάκρυνση βλάστησης, καθώς και ανακατασκευή τμημάτων που είχαν καταρρεύσει ή παρουσίαζαν σοβαρά δομικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του καμπαναριού, επιχρίσματα, καθαρισμό της στέγης και των γεισών, καθώς και την επικάλυψη των τοιχίων της αυλής με ασβεστοκονίαμα.