Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Αρχιτεκτονική
Ιστορία
Σημαντική πρόοδος στο έργο συντήρησης του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση Αμμοχώστου (φώτος)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.02.2026 10:26
Σημαντική πρόοδος στο έργο συντήρησης του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση Αμμοχώστου (φώτος)

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του καμπαναριού, επιχρίσματα, καθαρισμό της στέγης και των γεισών, καθώς και την επικάλυψη των τοιχίων της αυλής με ασβεστοκονίαμα.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση Αμμοχώστου, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο έργου της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποίηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Συγκεκριμένα, οι εργασίες συντήρησης της λιθοδομής βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιλαμβάνουν καθαρισμό της πέτρας, απομάκρυνση βλάστησης, καθώς και ανακατασκευή τμημάτων που είχαν καταρρεύσει ή παρουσίαζαν σοβαρά δομικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του καμπαναριού, επιχρίσματα, καθαρισμό της στέγης και των γεισών, καθώς και την επικάλυψη των τοιχίων της αυλής με ασβεστοκονίαμα.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Αρχιτεκτονική
Τεχνικές Υπηρεσίες
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα