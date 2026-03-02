Το Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές από επιθέσεις

Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 12:59

Το Παλάτι Γκολεστάν του Ιράν, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO στην Τεχεράνη, υπέστη ζημιές από αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

«Μετά την κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στην πλατεία Αράγκ στη νότια Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής, τμήματα του Παλατιού Γκολεστάν... υπέστησαν ζημιές», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, προσθέτοντας ότι παράθυρα, πόρτες και καθρέφτες επλήγησαν από τις αντηχήσεις των εκρήξεων.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε παρόμοιο ρεπορτάζ.

(ΚΥΠΕ-AFP/ΠΧ/ΓΒΑ)