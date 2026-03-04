Ανησυχία της UNESCO για την προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Μέση Ανατολή

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 13:09

Η πολιτιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, η UNESCO, εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, μετά τις ζημιές στο Παλατι Γκολεστάν στην Τεχεράνη από συντρίμμια αμερικανοϊσραηλινής αεροπορικής επιδρομής.

Ο πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, η UNESCO, εξέφρασε ανησυχία για την τύχη αρκετών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Μέση Ανατολή, μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Τη Δευτέρα, το Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη επλήγη από θραύσματα και ωστικά κύματα έπειτα από αεροπορική επιδρομή στην κοντινή πλατεία Αργκ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζημιές υπέστησαν τα παράθυρα, οι πόρτες και οι καθρέφτες του παλατιού.

Στο εσωτερικό του Παλατιού Γκολεστάν, Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, Φεβρουάριος 2010 Courtesy: Sorush Angabini/UNESCO

Σύμφωνα με την UNESCO, το Παλάτι Γκολεστάν βρίσκεται_«_στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Τεχεράνης». Το περιτειχισμένο αυτό παλάτι είναι ένα από τα παλαιότερα συγκροτήματα της πόλης.

«Επελέγη ως έδρα της κυβέρνησης από τη δυναστεία των Κατζάρ, που ανέβηκε στην εξουσία το 1779 και έκανε την Τεχεράνη πρωτεύουσα της χώρας», αναφέρει ο ιστότοπος. «Χτισμένο γύρω από έναν κήπο με λίμνες και χώρους πρασίνου, απέκτησε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του και τον διακοσμητικό του πλούτο τον 19ο αιώνα».

Στην ιστοσελίδα διευκρινίζεται ότι «αποτελείται από οκτώ σημαντικά παλατιανά κτίσματα, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως μουσεία, και περιβάλλεται από εξωτερικό τείχος με πύλες».

Η αυτοκράτειρα Φάραχ, αριστερά, παρακολουθεί τον σύζυγό της, σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, να κρατά το Κοράνι κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης, στην Αίθουσα του Θρόνου του Παλατιού Γκολεστάν, Οκτώβριος 1967 AP Photo

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, η UNESCO ανέφερε ότι έχει «γνωστοποιήσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των μνημείων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και εκείνων εθνικής σημασίας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημιά».

Η UNESCO υπενθυμίζει επίσης ότι «τα πολιτιστικά αγαθά προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, ιδίως από τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού ενισχυμένης προστασίας της, καθώς και από τη Σύμβαση του 1972 για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς».

