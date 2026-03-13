Εκπαιδευτικό εργαστήρι για την τέχνη της ξηρολιθιάς στο περιβόλι του Προεδρικού Μεγάρου

Δημοσιεύθηκε 13.03.2026 15:23

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος ενημέρωσε συνοπτικά τους μαθητές για τη σημασία της ξηρολιθικής δόμησης ως στοιχείου της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου

Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρακτικό εργαστήρι με τη συμμετοχή μαθητών της Α' τάξης του κλάδου Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής καθώς και της Β΄τάξης της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων της Α΄Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας, διοργάνωσε στο περιβόλι του Προεδρικού Μεγάρου, το Γραφείo της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνίας Θεοδοσίου.

Σε δελτίο Τύπου του Γραφείου αναφέρεται ότι στη δράση συμμετείχαν, επίσης, εκπαιδευτικοί της σχολής καθώς και εκπαιδευτικοί από τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και πως η πρωτοβουλία διοργάνωσης του εργαστηρίου στο Περιβόλι του Προεδρικού Μεγάρου εντάσσεται στις δράσεις του Γραφείου της Επιτρόπου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την τέχνη της ξηρολιθιάς, τη διατήρηση και τη μετάδοση της σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και για τις δυνατότητες αξιοποίησης της παραδοσιακής αυτής τεχνικής ως εργαλείου αντιμετώπισης σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου η Επίτροπος Περιβάλλοντος ενημέρωσε συνοπτικά τους μαθητές για τη σημασία της ξηρολιθικής δόμησης ως στοιχείου της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, καθώς και για τον ρόλο της στη βιώσιμη διαχείριση του τοπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Επίτροπος αφού ανέφερε ότι οι ξηρολιθικές αυτές κατασκευές συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, στη διαχείριση των νερών της βροχής και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, δημιουργώντας μικροοικοσυστήματα που φιλοξενούν φυτά, έντομα και μικρά ζώα, παρουσίασε τις βασικές αρχές της τεχνικής τής ξηρολιθικής δόμησης και, στη συνέχεια, οι μαθητές φόρεσαν γάντια και έπιασαν επιτόπου δουλειά, αναφέρεται περαιτέρω στο δελτίο Τύπου.

Τη δράση επισκέφθηκαν η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, που καλωσορίζοντας τα παιδιά, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη διοργάνωση του εργαστηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία αξιοποίησης του περιβολιού ως χώρου ανοικτού στο κοινό για εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Όπως σημείωσε, προωθείται η αναβάθμισή του ώστε να λειτουργεί ως εκπαιδευτικό αστικό αγρόκτημα και πρότυπο βιώσιμης γεωργίας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η κ. Θεοδοσίου έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη προτύπου για την κατασκευή δόμων και λιθόστρωτων σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, καθώς και για την καθιέρωση πιστοποιημένων μαθημάτων ξηρολιθικής δόμησης, αναφέρεται. Στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου κατάρτισης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία νέας γενιάς τεχνιτών στον τομέα της ξηρολιθικής δόμησης, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές απασχόλησης σε τομείς που συνδέονται με την πράσινη οικονομία και τις «πράσινες» θέσεις εργασίας.

Στο σχέδιο αποκατάστασης του περιβολιού του Προεδρικού Μεγάρου, εντάσσονται οι εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής υφιστάμενων δόμων στο περιβόλι, οι οποίες υλοποιούνται από δασοπυροσβέστες υπό τον συντονισμό της Επιτρόπου.

Στο δελτίο Τύπου υπενθυμίζεται ότι η τέχνη της ξηρολιθιάς έχει ενταχθεί στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που προϋποθέτει τη διασφάλιση της συνέχισης και της μετάδοσης της σχετικής γνώσης και τεχνογνωσίας στις επόμενες γενιές, ώστε να παραμείνει ζωντανή.