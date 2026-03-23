Εικόνες από τις εργασίες συντήρησης στο μοναστήρι της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο Συγχαρί.

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 14:13

Το μοναστήρι της Παναγίας Αψινθιώτισσας, κοντά στο Σιχαρί στον Πενταδάκτυλο, ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα και υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, όμως άρχισε να παρακμάζει μετά την Τουρκοκρατία και ερημώθηκε ήδη από τον 18ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, πήρε το όνομά του από την αψινθιά που έκρυβε θαυματουργά μια εικόνα της Παναγίας, ενώ ιστορικές αναφορές το συνδέουν με εκκλησιαστικούς και πολιτικούς αγώνες της εποχής. Παρά την έλλειψη εκτενών γραπτών πηγών, τα ερείπια αποκαλύπτουν έναν αρχιτεκτονικά μοναδικό ναό με εξαγωνικό τύπο και σημαντικές τοιχογραφίες, καθώς και τη μοναδική σωζόμενη βυζαντινή τράπεζα στην Κύπρο, που μαρτυρούν την παλαιά του ακμή και σημασία.