Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στον Καραβά (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 04.04.2026 13:01

Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο του ίδιου συμβολαίου θα συντηρηθεί και η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης.

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Μεζερέ, στον Καραβά, σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτου Κτωρή.

Το έργο χρηματοδοτείται από την κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται με την τεχνική καθοδήγηση της UNDP.

Όπως σημειώνει, «η φροντίδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως γέφυρα κατανόησης και συμφιλίωσης».

Δείτε την ανάρτησή του: